FCSB are un al doilea sezon bun în Europa, inclusiv acum când e la retrogradare în Superliga noastră! Acest paradox plasează campioana României printre cele mai tari echipe de pe continent, la ora actuală, după cum sport.ro a arătat aici.

Faptul că FCSB a fost capabilă de a menține un șir de rezultate pozitive în competițiile UEFA a îmbunătățit cota ei, în ochii analiștilor. Pentru că, deși abia s-a jucat prima etapă din Europa League, gruparea roș-albastră e deja plasată printre favorite în ceea ce privește atingerea fazelor eliminatorii.

Potrivit socotelilor făcute de Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată statisticilor din fotbalul internațional, FCSB e cotată cu aceste procente, în Europa League:

*Atingerea play-off-ului optimilor (printr-o clasare pe locurile 9-24): 52,1%

*Atingerea optimilor (fie printr-o clasare pe locurile 1-8, fie prin trecerea de play-off): 16%

*Atingerea sferturilor: 3%

*Atingerea semifinalelor: 0,4%

*Calificarea în finală: 0,1%

*Câștigarea Europa League: 0,02%

FCSB poate ajunge la o sumă spectaculoasă, la fel ca anul trecut

Lăsând deoparte scenariile SF – atingerea semifinalelor și așa mai departe! – FCSB are perspective financiare excelente, dacă va îndeplini așteptările analiștilor și va ajunge în fazele eliminatorii din Europa League.

Echipa a încasat deja bonusul de 4,3 milioane de euro pentru calificarea în grupă. Victoria cu Go Ahead Eagles (1-0) a adăugat 450.000 de euro la această sumă. Mai departe, FCSB poate încasa câte 450.000 de euro pentru fiecare victorie în grupă, în timp ce remizele valorează câte 150.000 de euro.

Pentru fazele eliminatorii din Europa League, UEFA oferă următoarele sume:

*Clasarea finală pe locurile 1-8: 600.000 de euro

*Clasarea finală pe locurile 9-16: 300.000 de euro

*Calificarea în play-off-ul optimilor: 300.000 de euro

*Calificarea în optimi: 1.750.000 de euro

*Calificarea în sferturi: 2.500.000 de euro

*Calificarea în semifinale: 4.500.000 de euro

*Calificarea în finală: 7.000.000 de euro

*Câștigarea trofeului: 6.000.000 de euro

În sezonul trecut, când s-a oprit în optimile Europa League, după dubla cu Lyon, FCSB a adunat aproape 13 milioane de euro exclusiv din bonusurile UEFA. Acum, cu un parcurs similar, echipa poate „tipări“, din nou, mulți bani pentru patronul ei, după cum s-a și lăudat deja Gigi Becali.

