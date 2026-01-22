Cristiano Ronaldo face istorie! De câte reușite mai are nevoie starul portughez până la golul 1000

Ronaldo, autorul celui de-al doilea gol al lui Al-Nassr, este golgheterul actualei ediţii din Saudi Pro League, cu 16 reuşite.

Oaspeţii au deschis scorul prin Abdulrahman Ghareeb, în minutul 5, înainte ca Ronaldo să dubleze avantajul echipei sale, în minutul 60. Gazdele au redus din handicap prin Jamal Harkass (68).

Cristiano Ronaldo a mai trimis o dată balonul în plasă pe parcursul în finalul meciului, însă reuşita sa a fost anulată pentru o poziţie de ofsaid.

Fostul atacant al echipelor Manchester United şi Real Madrid, care va împlini 41 de ani pe 5 februarie, a declarat luna trecută că nu se va retrage din activitate până nu va atinge borna de 1.000 de goluri.

Agerpres

