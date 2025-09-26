Campioana României a pus capăt serie secetoase din ultima vreme și a debutat cu victorie în primul meci din faza ligii a Europa League.

David Miculescu a marcat golul decisiv al partidei jucate în Olanda, în urma unei faza la care Denis Alibec l-a găsit perfect în careu.



MM Stoica: „Aproape de perfecțiune”



Mihai Stoica a prezentat cinci idei după duelul cu Go Ahead Eagles, în urma anumitor critici care au apărut la adresa jocului prestat de FCSB.

Reproșul adus echipei patronate de Gigi Becali a fost legat de dominarea absolută a formației olandeze, care a avut aproape 75% posesie.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB nu a trecut cu vederea criticile legate de acest aspect.

„1. Tactic aproape de perfecțiune.

2. UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie.

3. Am bătut deținătoarea Cupei Olandei, competiție la care participă și PSV, Ajax și Feyenoord. În deplasare.

4. S-a alergat în alb-negru. Mult și repede.

5. Lix e cu noi în avion. Decolăm acum”, a scris MM Stoica pe contul personal de Facebook.

