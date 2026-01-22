Croații inflamează spiritele înaintea meciului cu FCSB: „Dinamo trebuie să învingă Steaua”

Partida Dinamo Zagreb - FCSB, din runda a șaptea a fazei ligii din Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în forma LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Roș-albaștri nu au altă variantă în afară de victorie pentru a păstra șanse la calificarea în fazele eliminatorii din a doua competiție europeană intercluburi.



Titlul senzațional al croaților înaintea partidei Dinamo Zagreb - FCSB



Croații au prefațat partida din Europa League și au punctat faptul că ambele formații au nevoie de un succes pentru a păstra șanse la calificarea din grupa unică.

Jurnaliștii din Croația au oferit un titlu sugestiv înaintea partidei cu FCSB: „Dinamo trebuie să învingă Steaua în seara asta”.

Pe lângă titlul sugestiv pentru fanii fotbalului românesc, croații au numit-o „Steaua” pe FCSB, spunând că așa este cunoscută echipa patronată de Gigi Becali.

„Dinamo va găzdui clubul românesc, numit oficial FCSB, în primul meci oficial al anului pe stadionul Maksimir. Cu toate acestea, toată lumea o numește Steaua, după faimoasa sa predecesoare.

Atât gigantul croat, cât și cel românesc au nevoie doar de o victorie cu două etape rămase dacă vor să avanseze măcar în faza eliminatorie. Atât Dinamo, cât și Steaua se află în prezent sub linia de sosire sau pe locul 24, ultimul loc care garantează calificarea în play-off.”, au scris croații înaintea partidei de la Zagreb.

Cu siguranță „militarii” vor fi deranjați de această asociere pe care a făcut-o index.hr.

