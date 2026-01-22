Aflată pentru prima dată în faza principală din Champions League, Pafos nu s-a făcut de râs și chiar a strâns 6 puncte în primele 7 runde. Formația cipriotă a cedat la limită, miercuri seară, contra lui Chelsea, scor 0-1.

Reacția lui Vlad Dragomir după meciul cu Chelsea din Champions League în care a fost căpitan



Cu Vlad Dragomir titular și căpitan, Pafos s-a văzut învinsă după un gol marcat târziu de Moises Caicedo, în minutul 78. Internaționalul român a jucat până în minutul 89, când a fost înlocuit de debutantul Michael Georgios.



La finalul partidei de pe Stamford Bridge, Vlad Dragomir a acordat un scurt interviu în care a vorbit și despre schimbarea de antrenor de la Pafos. Spaniolul Alberto Celades l-a înlocuit recent pe Juan Carlos Carcedo, cel care pregătea echipa din 2023 și a decis să plece la Spartak Moscova.



"Cred că am demonstrat caracter într-un meci atât de important. Echipa a reacționat bine și a fost motivată să dea tot ce are mai bun. Cu toții am luptat până în ultima secundă.



Ne obișnuisem cu Carcedo de multă vreme. Acum avem nevoie de ceva mai mult timp pentru a înțelege ce avem de făcut cu noul antrenor", a spus Vlad Dragomir, potrivit sport-fm.com.cy.



Pafos ocupă locul 30 în grupa unică din UCL, cu 6 puncte. Ciprioții au șanse minime să se claseze în primele 24, chiar dacă vor învinge Slavia Praga, în ultima rundă.

