FCSB rămâne cea mai bună echipă din România, la nivel continental. Partida din Olanda cu Go Ahead Eagles, câștigată cu 1-0, a demonstrat, încă o dată, că FCSB rămâne capabilă de a obține rezultate europene bune, inclusiv când traversează o criză fără precedent în campionat.

Mai mult decât atât, în acest sezon în care a tot „șchiopătat“, campioana României a reușit, totuși, să înregistreze până acum cinci victorii în cupele europene. Cu Inter d'Escaldes (Andorra), cu Drita (Kosovo) tur-retur, cu Aberdeen (Scoția) pe teren propriu și cu Go Ahead Eagles (Olanda) în prima etapă din Europa League, în deplasare.

Grație acestei serii, FCSB e printre cele mai tari echipe europene din acest sezon. Doar Midtjylland (Danemarca), Sporting Braga (Portugalia), Qarabag (Azerbaidjan) și Malmo (Suedia) au obținut mai multe victorii europene, câte 6, în actuala campanie.

Iată clasamentul publicat de Football Meets Data, în care campioana României ocupă un loc onorant cu următorul bilanț: 5 victorii europene, 1 egal, 3 înfrângeri.

