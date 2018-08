FCSB - HAJDUK, JOI LA PROTV | Dica e sigur de calificarea in play-off: nu a exersat loviturile de la 11 metri la antrenamente! Emotii cu Gnohere la ultimul antrenament

Din superstitie, Dica nu i-a pus pe jucatori sa bata penalty-uri inainte de Hajduk.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Patronul simte ca Gnohere va da marca si FCSB va castiga la cel putin doua goluri maine seara de la 21:30 la PRO TV.

"Bizonul" i-a dat emotii lui Dica. A chemat doctorul in timpul antrenamentului. Gnohere inca n-a marcat pentru FCSB in Europa, in noul sezon, dar e golgheter in campionat.

"Pentru noi este foarte important sa castigam cine va marca nu are foarte mare importanta", a declarat Nicolae Dica.

Rusescu are sanse mici sa joace din primul minut cu Hajduk. "Este primordial pentru noi sa ne calificam in grupele Europa League", a declarat Rusescu.