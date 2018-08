FCSB - HAJDUK, JOI in direct la PRO TV | "Nu va pleca indiferent cati bani se dau pe el!" Dica a anuntat cine e, de fapt, jucatorul NETRANSFERABIL de la FCSB

Dica tremura la fiecare stire care anunta oferte pentru titularii sai.



FCSB mai are in lot doar doi fundasi centrali: pe Planic si pe Balasa. Sarbul nu va pleca indiferent de oferta, anunta Dica. Mai multe surse de presa au anuntat interesul concret al lui Eintracht Frankfurt pentru fotbalist.



"Planic nu va pleca indiferent cati bani s-ar da pe el. Mai avem doi fundasi centrali, va dati seama ce s-ar intampla... Sunt doar zvonuri legate de transferuri. Din cate stiu, nu vor pleca nici Planic, nici Man", a spus Dica.



