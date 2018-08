FCSB - HAJDUK, JOI LA PROTV | Pintilii: "Ar fi un DEZASTRU sa nu ne calificam!" Ultimele 3 dorinte pe final de cariera

"Ar fi un dezastru sa ratam grupele!", spune Pintilii, capitanul fara banderola al lui Dica!

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Pintilii a prins pestisorul de aur si si-a pus trei dorinte, inainte sa se lase de fotbal!

Pentru Pintilii sansele de calificare in play-off-ul Europa League au ramas la fel ca inaintea meciului din Croatia: egale!

"Trebuie sa marcam si sa nu primim gol ca sa avem sanse la calificare. Sa joci in Europa e un sentiment senzational, sa joci in grupe, sa joci din 3 in 3 zile, sa fii plecat, sa vina suporterii din strainatate la fiecare meci e ceva deosebit", a declarat Pintilii.

Croatii l-au speriat pe Pintilii la Split. I s-a parut ca vin din K1. Pintilii face 34 de ani in acest an. Mai are 3 dorinte inainte sa se lase de fotbal: "Un final frumos de cariera ar fi daca as castiga campionatul cu Steaua, m-as califica in grupele Champions Leagu si da , de ce nu, sa merg inca o data la EURO. Asta ar fi sfarsitul perfect".