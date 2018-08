FCSB - HAJDUK, JOI SEARA, IN DIRECT LA PRO TV | "Ce va faceti daca veti juca la fel ca la Medias?" Raspunsul GENIAL al lui Dica :))

Nicolae Dica joaca la victorie meciul cu Hajduk de maine seara.

Stelistii nu au pregatit penalty-urile. Dica nici nu vrea sa auda de 11 metri.

"Nu am exersat penalty-urile. Exersam in trecut si cei care bateau cel mai bine, ratau la meci. Nu m-am gandit ca ajungem la 11 metri. Am incredere in jucatori, avem baieti care bat foarte bine", a spus Dica.

Intrebat daca e speriat de o evolutie asemanatoare celei din prima repriza de la Medias, Dica a raspuns categoric"

"Nu cred ca am jucat foarte slab la Medias in prima repriza. Daca lucrurile vor merge la fel, probabil ca vom castiga cu 3-1, asa cum s-a intamplat si cu Gaz Metan, nu?"

