FCSB - HAJDUK, JOI LA PRO TV | "10.000 de euro pentru fiecare kilogram dat jos!" Mesajul lui Gigi Becali pentru Gnohere! Care e conditia sa-i fie prelungit contractul

Eddy Gnohere este noul preferat al lui Gigi Becali la FCSB.

Gnohere a inceput si acest sezon la FCSB desi plecarea lui parea probabila. Ratarea tintelor pentru atac si plecarea lui Denis Alibec au facut ca Becali sa nu ii mai dea drumul lui Gnohere. Ca sa nu-l supere pe atacantul de 30 de ani, Becali vrea sa-i mareasca actualul contract la 300.000 de euro pe an, cu o singura conditie: calificarea in grupele UEFA Europa League.

"Lui Ghohere nu i-am marit salariul. Daca ne calificam in grupele Europa League, e posibil sa ii dau o suma mai consistenta. Ii pun o clauza. Primeste 10.000 de euro pentru fiecare kg dat jos" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul Stelei a vorbit si despre Florinel Coman, cel care are un start de sezon excelent: a reusit 4 goluri in acest sezon! "Florinel Coman are un om care il supravegheaza. O sa aiba evolutii si mai bune. Nu va spun ce am descoperit. Coman are talent, creste. Mi-a zis si MM ca acum da goluri la antrenamente. Nu e intamplator. A capatat incredere" a mai spus Becali.