ULTIMA ORA | Transfer de 10 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura uriasa pentru Gigi Becali: anuntul facut in urma cu cateva momente

FCSB este foarte aproape sa piarda un jucator important in aceste zile.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Bogdan Planic poate pleca de la FCSB in zilele urmatoare. In conditiile in care Nicolae Dica cere cu insistenta un fundas central pentru ca are doar doi astfel de jucatori in lot, echipa lui Gigi Becali il poate pierde si pe cel mai bun om de pe acest post.

Planic este dorit cu insistenta de nemtii de la Eintracht Frankfurt, care nu sunt intimidati de clauza de reziliere de 10 milioane de euro impusa de Becali. "Planic, aproape de transferul la Eintracht", scriu cei de la lavanguardia.com.

Eintracht Frankfurt a facut initial o oferta de 5 milioane de euro, propunere refuzata de Gigi Becali. Impresarul fotbalistului a declarat in cursul zilei de ieri ca nemtii sunt dispusi sa achite clauza de reziliere de 10 milioane de euro ceruta de FCSB.