A uitat scandalul URIAS cu Becali!? Radoi a anuntat in ce conditii s-ar intoarce la FCSB

Mirel Radoi nu exclude o posibila revenire la FCSB, unde a mai antrenat in 2015.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Daca va fi sa lucreze din nou cu Becali, o va face doar in termenii sai, anunta Radoi. Fostul capitan al Stelei spune ca modul de lucru folosit in acest moment e cu totul gresit.

"Nu ma mai regasesc in proiectul de la Steaua. In cazul in care MM si Dica propun jucatori, dar transferurile nu pot fi operate daca nu-si da OK-ul patronul, atunci lucrurile sunt de necontrolat din punct de vedere tehnic. Ce sens mai are sa urmaresti nu stiu ce jucatori, daca tot Gigi Becali are ultimul cuvant? Nu spun categoric 'nu' unei reveniri pe viitor, dar daca o voi face, se va intampla doar in conditiile mele", a spus Radoi pentru GSP.