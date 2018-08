Anunt OFICIAL! Suma URIASA oferita de AS Roma pentru Dennis Man: "Este adevarat!" Raspunsul lui Becali

Dennis Man e dorit cu insistenta de AS Roma, insa Becali se opune mutarii.

Gigi Becali a refuzat 15 milioane de euro pentru transferul lui Dennis Man la AS Roma. Anamaria Prodan spune ca ea a adus oferta italienilor, insa Becali a refuzat. Momentan. La doar 19 ani, Man e jucator de baza in echipa FCSB, care are ca obiectiv calificarea in grupele Europa League.

"AS Roma este interesata de jucator, dar Gigi Becali mi-a transmis ca nu il va vinde. Sumele vehiculate sunt adevarate, intre 10 si 15 milioane de euro, dar Becali vrea sa pastreze jucatorul si sa astepte o oferta mai mare din Anglia", a spus Anamaria Prodan pentru RomaPress.

"Man, la ora asta, nu poate pleca nici pentru 15 milioane de euro. Pentru ca nu il dau. O sa vedeti ca nu il dau. O sa zica unii ca sunt nebun, dar nu il dau pentru ca are 19 ani. Aseara a fost schimbat pentru ca asa a fost strategia lui Dica, sa-l odihneasca pentru Hajduk.

Daca nu-l dau cu 15, inseamna ca vreau mai mult, nu? Jucatorii tineri de la Steaua vor pleca doar pe sume pe care le merita. Eu vand fotbalisti. E posibil sa nu iau niciun ban pe el, nu e slefuit la ora asta. Nu e aur sau diamant. E om, e in functie de cum se pregateste, care e mentalitatea lui, ce intervine in viata lui. Man a confirmat doar 30%. Morutan, doar 10%", a declarat Gigi Becali la ProX.

400.000 de euro l-a costat pe Becali transferul lui Dennis Man de la UTA Arad.

2,2 milioane de euro e cota lui Man pe transfermarkt.de