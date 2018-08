Nu mai ajunge la FCSB! Becali renunta la el pentru ca nu a marcat in poarta echipei lui Dica: "Ma interesa daca nu dadea bara!"

Gigi Becali anunta ca a renuntat la unul dintre jucatorii doriti in aceasta vara.

Carlos Fortes a impresionat in acest debut de sezon, iar Gigi Becali a declarat ca il doreste la FCSB. Evolutia atacantului celor de la Gaz Metan din meciul direct l-a convins pe patronul FCSB ca nu poate face fata in echipa lui Dica in acest moment.



Becali a precizat ca Fortes ar fi ramas pe radarul FCSB daca ar fi reusit sa marcheze in poarta lui Balgradean.



"Fortes nu ma mai intereseaza. Eu voiam sa-l vad cum joaca impotriva noastra. Daca dadea gol si nu dadea bara, ma interesa", a declarat Gigi Becali la DigiSport.