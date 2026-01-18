Mijlocașul ofensiv polonez Sebastian Szymanski (26 de ani) de la Fenerbahce, viitoare adversară a FCSB în Europa League, este foarte aproape să se transfere la Stade Rennais din Ligue 1.

Francezii au plătit în schimbul polonezului suma de 9 milioane de euro, la care se pot adăuga bonusuri până la două milioane de euro.

Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Yağız Sabuncuoğlu, citat de site-ul de știri superhaber.com.

Stade Rennais se gândește să îi ofere lui Sebastian Szymanski, conform sursei citate, un contract pe 4 ani.

Un fotbalist cu aproape 135 de meciuri la Fenerbahce

În sezonul curent, în toate competițiile, Szymanski a adunat la Fenerbahce 22 de meciuri, două goluri și două pase decisive.

134 de jocuri, 22 de goluri și 30 de pase decisive a strâns în total mijlocașul la Fenerbahce.

12 milioane de euro este cota de piață a lui Sebastian Szymanski, potrivit Transfermarkt.

FCSB - Fenerbahce, duel contând pentru etapa a 8-a din grupa unică a Europa League, este programat să se desfășoare pe 29 ianuarie, de la ora 22:00. Roș-albaștrii o vor înfrunta înainte pe Dinamo Zagreb (22 ianuarie, 22:00).

