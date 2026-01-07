Fenerbahce, transfer record înaintea meciului cu FCSB! Noul star nu va putea juca la București

Fenerbahce, transfer record &icirc;naintea meciului cu FCSB! Noul star nu va putea juca la București Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fenerbahce, viitoarea adversară a lui FCSB din Europa League, este pe cale să anunțe un transfer record în această fereastră de mercato.

TAGS:
FenerbahceLazioMatteo GuendouziFCSB
Din articol

Matteo Guendouzi (26 de ani), mijlocașul francez al lui Lazio, va fi achiziționat de Fenerbahce în această fereastră de mercato. Suma de transfer este una record pentru formația turcă - 29 de milioane de euro, cu bonusuri incluse, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Matteo Guendouzi, noul jucător al lui Fenerbahce

Guendouzi, fotbalist cu 14 meciuri la naționala Franței, era jucătorul lui Lazio din 2023. În stagiunea actuală a strâns 16 meciuri și două goluri.

Matteo Guendouzi, fost jucător la Lorient, Arsenal, Hertha Berlin și Marseille, este așteptat să semneze în următoarele zile cu Fenerbahce, însă nu va avea drept de joc în ultimele două meciuri ale turcilor din faza principală Europa League, cu Aston Villa (22 ianuarie) și FCSB (29 ianuarie). Lista UEFA poate fi modificată doar după încheierea meciurilor din grupa unică.

Fenerbahce, care se află pe locul 12 în Europa League, încearcă să oprească hegemonia lui Galatasaray în Superlig. Formația pregătită de Domenico Tedesco ocupă poziția secundă în Turcia, cu 3 puncte sub marea rivală.

Înaintea luptei pentru titlu, Galatasaray și Fenerbahce se vor confrunta în finala Supercupei Turciei, sâmbătă, de la ora 19:30.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane &icirc;n Oceanul Atlantic
ULTIMELE STIRI
Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume! Cum arată top 10
Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume! Cum arată top 10
PAOK și Răzvan Lucescu, făcuți șah-mat &icirc;n c&acirc;teva secunde! Pasă de gol pentru fostul portar din Superligă și o reușită splendidă
PAOK și Răzvan Lucescu, făcuți șah-mat în câteva secunde! Pasă de gol pentru fostul portar din Superligă și o reușită splendidă
Dinamo - Young Boys Berna, primul amical al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; &icirc;n Antalya!
Dinamo - Young Boys Berna, primul amical al ”câinilor” în Antalya!
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul rom&acirc;n
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român
Starul dorit de Real Madrid va semna cu o altă echipă! Publicația de casă a &bdquo;Los Blancos&rdquo; a confirmat
Starul dorit de Real Madrid va semna cu o altă echipă! Publicația de casă a „Los Blancos” a confirmat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place

Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Ion Țiriac pierde șefia &icirc;n topul miliardarilor! Cine sunt rom&acirc;nii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Olandezii au dat verdictul &icirc;n privința lui Dennis Man: &bdquo;Trebuie să convingă mai des&rdquo;

Olandezii au dat verdictul în privința lui Dennis Man: „Trebuie să convingă mai des”



Recomandarile redactiei
PAOK și Răzvan Lucescu, făcuți șah-mat &icirc;n c&acirc;teva secunde! Pasă de gol pentru fostul portar din Superligă și o reușită splendidă
PAOK și Răzvan Lucescu, făcuți șah-mat în câteva secunde! Pasă de gol pentru fostul portar din Superligă și o reușită splendidă
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul rom&acirc;n
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: Cea mai bună!
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: "Cea mai bună!"
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place
Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"
Alte subiecte de interes
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: Depășit
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
&rdquo;Thriller&rdquo; la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a &icirc;ncasat trei goluri
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
&rdquo;Edgar Davids&rdquo; de la Lazio s-a transferat &icirc;n Rom&acirc;nia!&nbsp;&rdquo;A venit la formația noastră sub formă de &icirc;mprumut&rdquo;
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
Fundașul rom&acirc;n de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! &rdquo;Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel&rdquo;
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Adversara FCSB-ului nu se joacă! Transfer de 27 de milioane de euro
Adversara FCSB-ului nu se joacă! Transfer de 27 de milioane de euro
O legendă a fotbalului italian a explodat după Derby della Capitale: Nu știe dec&acirc;t să alerge, e varză!
O legendă a fotbalului italian a explodat după Derby della Capitale: "Nu știe decât să alerge, e varză!"
CITESTE SI
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!