Fenerbahce, transfer record înaintea meciului cu FCSB! Noul star nu va putea juca la București

Matteo Guendouzi (26 de ani), mijlocașul francez al lui Lazio, va fi achiziționat de Fenerbahce în această fereastră de mercato. Suma de transfer este una record pentru formația turcă - 29 de milioane de euro, cu bonusuri incluse, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.



Matteo Guendouzi, noul jucător al lui Fenerbahce

Guendouzi, fotbalist cu 14 meciuri la naționala Franței, era jucătorul lui Lazio din 2023. În stagiunea actuală a strâns 16 meciuri și două goluri.



Matteo Guendouzi, fost jucător la Lorient, Arsenal, Hertha Berlin și Marseille, este așteptat să semneze în următoarele zile cu Fenerbahce, însă nu va avea drept de joc în ultimele două meciuri ale turcilor din faza principală Europa League, cu Aston Villa (22 ianuarie) și FCSB (29 ianuarie). Lista UEFA poate fi modificată doar după încheierea meciurilor din grupa unică.

