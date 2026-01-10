de Dan Chilom

Galatasaray - Fenerbahce | Supercupa Turciei, în direct pe VOYO (17:45). Echipe probabile + cine este favorită. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom



Clasicul Turciei, Galata împotriva lui Fener, se joacă în Supercupa Turciei, azi, de la ora 17:45. Meciul se dispută pe stadionul Olimpic din Istanbul.

“Cim Bom” a reușit să câștige atât campionatul cat și cupa în Turcia sezonul precedent, iar acum are 3 puncte în clasament peste eterna sa rivală, Fenerbahce, după 17 etape.



Galatasaray - Fenerbahce, live pe VOYO | Echipe probabile

Galatasaray: Muslera - Frankowski, Sánchez, Bardakci, Jakobs- Torreira, Sara, Gündoğan - Yilmaz, Icardi, Roland Sallai

Fenerbahce: Ederson - Mercan, Cuesta, Álvarez, Asensio, Fred, Szymański, Aktürkoğlu, Durán, Saint-Maximin

Galatasaray a trecut de Trabzon în semifinală cu scorul de 4-1.

Fener a câștigat contra lui Samsunspor, scor 2-0.

Dacă Galata a dominat clar ultimele sezoane din punct de vedere al trofeelor, Fener nu se regăsește, ultimul trofeu cucerit fiind o cupă a Turciei, în sezonul 2022-2023.

Galatasaray - Fenerbahce | Cote pariuri



Casele de pariuri o văd favorită pe Galatasaray, cu o cotă de 2.52.



Fenerbahce este cotată cu 2.75



Galata - câștigă trofeul, 1.78



Fener - câștigă trofeul, 1.95



Okan Buruk și Domenico Tedesco s-au întâlnit o singură dată până acum, în campionat, meciul terminându-se la egalitate.



În ultimele 5 confruntări directe, Fenerbahce s-a impus o dată, Galatasaray de două ori, iar o partidă s-a terminat nedecisă.

Mauro Icardi și Saint- Maximin sunt principalii marcatori pentru pentru cele două tabere.

Icardi, fost golgeter în Serie A, a devenit cel mai bun marcator străin din istoria Galatei, depășindu-l astfel pe Gheorghe Hagi.

Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X

