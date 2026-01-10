- de Dan Chilom
Galatasaray - Fenerbahce | Supercupa Turciei, în direct pe VOYO (17:45). Echipe probabile + cine este favorită. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Clasicul Turciei, Galata împotriva lui Fener, se joacă în Supercupa Turciei, azi, de la ora 17:45. Meciul se dispută pe stadionul Olimpic din Istanbul.
“Cim Bom” a reușit să câștige atât campionatul cat și cupa în Turcia sezonul precedent, iar acum are 3 puncte în clasament peste eterna sa rivală, Fenerbahce, după 17 etape.
Galatasaray - Fenerbahce, live pe VOYO | Echipe probabile
Galatasaray: Muslera - Frankowski, Sánchez, Bardakci, Jakobs- Torreira, Sara, Gündoğan - Yilmaz, Icardi, Roland Sallai
Fenerbahce: Ederson - Mercan, Cuesta, Álvarez, Asensio, Fred, Szymański, Aktürkoğlu, Durán, Saint-Maximin
Galatasaray a trecut de Trabzon în semifinală cu scorul de 4-1.
Fener a câștigat contra lui Samsunspor, scor 2-0.
Dacă Galata a dominat clar ultimele sezoane din punct de vedere al trofeelor, Fener nu se regăsește, ultimul trofeu cucerit fiind o cupă a Turciei, în sezonul 2022-2023.
Galatasaray - Fenerbahce | Cote pariuri
Casele de pariuri o văd favorită pe Galatasaray, cu o cotă de 2.52.
Fenerbahce este cotată cu 2.75
Galata - câștigă trofeul, 1.78
Fener - câștigă trofeul, 1.95
Okan Buruk și Domenico Tedesco s-au întâlnit o singură dată până acum, în campionat, meciul terminându-se la egalitate.
În ultimele 5 confruntări directe, Fenerbahce s-a impus o dată, Galatasaray de două ori, iar o partidă s-a terminat nedecisă.
Mauro Icardi și Saint- Maximin sunt principalii marcatori pentru pentru cele două tabere.
Icardi, fost golgeter în Serie A, a devenit cel mai bun marcator străin din istoria Galatei, depășindu-l astfel pe Gheorghe Hagi.
Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X