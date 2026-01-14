Veste bună pentru FCSB dinspre Fenerbahce! Turcii au primit oferta pentru fotbalistul lor crucial: 20 de milioane de euro!

Fenerbahce, viitoare adversară a campioanei en-titre FCSB, își poate pierde unul dintre cei mai importanți fotbaliști în perioada de transferuri de iarnă.

Fenerbahce, posibilă pierdere importantă înaintea confruntării cu FCSB

Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri, a scris pe contul său de X că Everton a trimis o ofertă oficială pentru achiziționarea atacantului Youssef En-Nesyri (28 de ani).

Gruparea din Premier League și-ar dori un împrumut inițial al internaționalului marocan (90 de selecții și 25 de goluri), cu clauză de achiziționare definitivă în valoare de 20 de milioane de euro.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că negocierile pentru semnătura lui En-Nesyri sunt în plină desfășurare.