Veste bună pentru FCSB dinspre Fenerbahce! Turcii au primit oferta pentru fotbalistul lor crucial: 20 de milioane de euro!

Emanoil Ursache
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB poate să o întâlnească pe Fenerbahce fără unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lot. Negocierile sunt în desfășurare. 

FCSBFenerbahceEuropa LeagueYoussef En-Nesyri
Fenerbahce, viitoare adversară a campioanei en-titre FCSB, își poate pierde unul dintre cei mai importanți fotbaliști în perioada de transferuri de iarnă.

Fenerbahce, posibilă pierdere importantă înaintea confruntării cu FCSB

Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri, a scris pe contul său de X că Everton a trimis o ofertă oficială pentru achiziționarea atacantului Youssef En-Nesyri (28 de ani).

Gruparea din Premier League și-ar dori un împrumut inițial al internaționalului marocan (90 de selecții și 25 de goluri), cu clauză de achiziționare definitivă în valoare de 20 de milioane de euro. 

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că negocierile pentru semnătura lui En-Nesyri sunt în plină desfășurare.

Youssef En-Nesyri, un fotbalist crucial pentru Fenerbahce

Youssef En-Nesyri a fost transferat de Fenerbahce, în vara anului 2024, de la Sevilla pentru 19,5 milioane de euro. 

De atunci a adunat pentru turci 77 de meciuri oficiale, 38 de goluri și 8 pase decisive. În sezonul curent a strâns 25 de partide, în care a marcat de 8 ori și a oferit o pasă de gol. 

  • 22 de milioane de euro este cota de piață a lui Youssef En-Nesyri, conform Transfermarkt. 

FCSB - Fenerbahce, duel contând pentru etapa a 8-a din grupa unică a Europa League, este programat să se desfășoare pe 29 ianuarie, de la ora 22:00. Roș-albaștrii o vor înfrunta înainte pe Dinamo Zagreb (22 ianuarie, 22:00). 

