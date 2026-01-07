Meciul este programat joi, 29 ianuarie, pe Arena Națională, și este ultimul meci al roș-albaștrilor din faza principală a competiției, partidă care s-ar putea dovedi decisivă pentru calificarea în primăvara europeană.

Guendouzi semnează cu Fenerbahce

Cu doar câteva zile înaintea meciului, Fenerbahce a dat o lovitură de proporții pe piața de transferuri. Turcii au bătut palma cu Matteo Guendouzi, mijlocașul celor de la Lazio, fotbalist cotat la 28 de milioane de euro de site-ul specializat în transferuri, Transfermarkt.

Fotbalistul are în CV echipe importante din patru din cele cinci campionate de top. În Franța, Guendouzi a jucat la Lorient și Olympique Marseille, în Premier League a îmbrăcat tricoul celor de la Arsenal, în Bundesliga, a evoluat pentru Hertha Berlin, iar, în Italia, a jucat pentru Lazio.

Ajuns la 26 de ani, Matteo Guendouzi a decis să facă pasul în Turcia, la Fenerbahce, iar anunțul a fost făcut chiar de celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Transferul lui Guendouzi la Fenerbahce se face pentru 29 de milioane de euro.

”Matteo Guendouzi, la Fenerbahce, here we go! A fost încheiat un acord verbal pentru un transfer de 29 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri. Cluburile lucrează acum la documente ca transferul să primească undă verde și ca transferul să se realizeze în cursul acestei săptămâni. Guendouzi și-a dat deja acordul”, a fost anunțul făcut de Fabrizio Romano.

