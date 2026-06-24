PAOK pregătește oferta pentru Charalambous!

PAOK pregătește oferta pentru Charalambous! Fotbal extern
SPORT.RO
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PAOK Salonic caută întăriri pentru noul sezon.

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PAOK SalonicArisCharalambos Charalambous
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Potrivit publicației Transferfeed, gruparea elenă este interesată de transferul lui Charalambos Charalambous, mijlocaș central în vârstă de 24 de ani care evoluează la Aris Limassol. 

PAOK pregătește oferta pentru Charalambos Charalambous

Sursa citată susține că, în cazul în care interesul va deveni oficial, Aris Limassol va lua foarte serios în calcul o eventuală negociere.

„PAOK este interesată să-l achiziționeze pe mijlocașul central cipriot în vârstă de 24 de ani, Charalambos Charalambous, de la Aris Limassol, cunoscut și sub porecla Hambo. Clubul a stabilit un prim contact exploratoriu. De asemenea, se menționează că, în cazul în care interesul PAOK va deveni oficial, este o chestiune pe care Aris Limassol nu o va putea ignora”, scrie TransferFeed.

Charalambous a ajuns la Aris în vara anului 2025 și mai are contract până în 2028. Internaționalul cipriot a avut un sezon solid, cu 31 de meciuri, două goluri și cinci pase decisive în prima ligă din Cipru. În prezent, este cotat la 1,2 milioane de euro.

PAOK a terminat pe locul #3 în Grecia

PAOK s-a despărțit recent de Răzvan Lucescu, iar echipa este pregătită momentan de Pantelis Konstantinidis până la numirea unui nou antrenor principal.

Trupa din Salonic a încheiat sezonul trecut pe locul 3 în Superliga Greciei, cu 64 de puncte, la două lungimi de Olympiacos și la opt de campioana AEK Atena.

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