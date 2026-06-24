PAOK pregătește oferta pentru Charalambous!

Potrivit publicației Transferfeed, gruparea elenă este interesată de transferul lui Charalambos Charalambous, mijlocaș central în vârstă de 24 de ani care evoluează la Aris Limassol.

PAOK pregătește oferta pentru Charalambos Charalambous

Sursa citată susține că, în cazul în care interesul va deveni oficial, Aris Limassol va lua foarte serios în calcul o eventuală negociere.

„PAOK este interesată să-l achiziționeze pe mijlocașul central cipriot în vârstă de 24 de ani, Charalambos Charalambous, de la Aris Limassol, cunoscut și sub porecla Hambo. Clubul a stabilit un prim contact exploratoriu. De asemenea, se menționează că, în cazul în care interesul PAOK va deveni oficial, este o chestiune pe care Aris Limassol nu o va putea ignora”, scrie TransferFeed.