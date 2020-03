Romania o poate intalni pe Austria si la Euro 2020! Cele doua nationale se pot confrunta de 3 ori intr-un an

Romania are in grupa de Nations League o posibila adversara de la Euro 2020.

Nationala Romaniei si-a aflat adversarele pentru Nations League. "Tricolorii" se vor duela cu Austria, Norvegia si Irlanda de Nord. Nationala lui Radoi o poate infrunta pe Austria si la Euro 2020. In cazul in care Romania se va califica la Campionatul European, va evolua in Grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si Austria. Pentru a se califica, "tricolorii" vor trebui sa treaca de Islanda si de invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria.

Nationala Romaniei s-a mai intalnit cu Austria in 1998, la calificarile pentru Campionatul European. Ambele meciuri s-au incheiat atunci la egalitate, scor 0-0 in Austria si 1-1 acasa. Romanii au terminat atunci pe pozitia a 2-a. In grupa se mai aflau Spania si Albania.

Romania si Austria s-au mai confruntat si in preliminariile Campionatului Mondial 2010 din Africa de Sud. "Tricolorii" au pierdut partida din deplasare cu 2-1, iar acasa au remizat, scor 1-1. Romania a terminat la locul 4 in grupa in care se mai aflau si Serbia, Franta, Lituania si Insulele Feroe.

