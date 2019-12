Austria ezita sa vina in Romania pentru EURO 2020! Unde vor sa isi stabileasca baza de pregatire

Austriecii nu prea vor sa vina in Romania pentru EURO 2020.

Nationala Austriei nu si-a stabilit deocamdata cantonamentul pentru EURO 2020 si nu stiu ce baza de pregatire vor folosi pentru turneul final. Austria a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si o echipa venita din Nations League.

Austriecii au la dispozitie in Romania trei baze: Centrul de la Mogosoaia, cel de la Voluntari si cel de la Buftea, insa ezita sa vina in tara noastra. Austria si-ar dori sa aiba cantonamentul in tara, la Tirol sau Klagenfurt si sa vina in Romania doar pentru cele doua meciuri. Fotbalistii sunt de acord cu aceasta varianta, dar Federatia Austriaca de Fotbal se gandeste ca deplasarile ar putea afecta performantele sportive.



"Nu ne putem pronunta pentru ca trebuie sa verificam toate variantele", a declarat Bernhard Neuhold, directorul tehnic ale echipei nationale a Austriei.