E nascut in Spania, traieste in Germania, joaca in Austria si viseaza sa apere poarta Romaniei! Poate fi urmasul lui Lung la nationala

E bataie mare pe el!

Denis Lungu are 16 ani si joaca la Salzburg. Austriecii il vor in nationala lor.

"Vreau sa joc la nationala Romaniei, pentru ca e tara parintilor mei si am sange de roman! Merg in Romania cand am timp liber de la fotbal si de la scoala, deci nu prea des", a declarat Denis Lungu.

La 16 ani, pustiul are 1.90 si e asaltat cu oferte. Brescia, Girona, Montpelier sau Strasbourg se bat pe el. Denis viseaza la Barcelona.

"Mi-ar placea mult spania pentru ca e tara unde m-am nascut si e tara mea preferata!", a marturisit Denis.

Tatal lui Lungu livreaza paine, dar isi face timp sa mearga si cu fiul sau la antrenament!

"Visez sa-l vad intr-una din primele 2-3 echipe mari ale Europei si bineitneles la nationala Romaniei!", spune Daniel Lungu.