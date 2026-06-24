Rapid i-a adus până acum pe Mohammed Kamara (liber de contract după despărțirea de CFR Cluj) și Vladan Bubanja (împrumutat de la Orenburg). De asemenea, au revenit după împrumuturi jucători precum Rareș Pop, Omar El Sawy, Cristi Ignat sau Bogdan Ungureanu.

Rapid, pe cale să anunțe alte plecări și sosiri

La capitolul plecări, Rapid a încasat aproximativ 700.000 de euro după vânzarea lui Tobias Christensen la Wieczysta Cracovia, iar Elvir Koljic, Diogo Mendes, Leo Bolgado și Daniel Paraschiv au părăsit și ei clubul.

Victor Angelescu anunță că, în perioada următoare, Rapid ar mai putea vinde un alt jucător și s-ar putea despărți de alți doi, care nu intră în planurile lui Daniel Pancu pentru noul sezon.

"Mai avem discuții pentru plecare cu încă un jucător. Avem o ofertă, dar în momentul de față nu suntem agreați pe sumă. Sunt unul-doi jucători cu care vrem să închidem, adică să plece liberi. Nu vreau să spun cine pentru că poate le afectăm negocierile cu alte echipe. Sunt jucători despre care am discutat cu Daniel și nu mai intră în vederile noastre pentru anul viitor. Dacă nu își găsesc, sunt jucători sub contract", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Acționarul minoritar de la Rapid anunță că în zilele următoare ar putea apărea și alți doi jucători noi la echipă.

"Suntem în negocieri destul de avansate cu doi jucători străini. Eu sper să fie cu noi de la începutul cantonamentului din Austria", a mai spus Angelescu.

Rapid va disputa 3 amicale în Austria

Rapid va pleca pe 29 iunie într-un cantonament în Austria și se va întoarce în țară pe 10 iulie. Giuleștenii vor disputa și trei partide amicale:

5 iulie - Rapid Viena (Austria) – locul 5 în ultima ediție a play-off-ului din prima ligă a Austriei și calificată în Conference League;

8 iulie – FC Košice (Slovacia) – locul 7 (primul) în ultima ediție a play-out-ului din prima ligă a Slovaciei;

9 iulie – Slovan Liberec (Rep. Cehă) – locul 6 în ultima în ultima ediție a play-off-ului din prima ligă a Cehiei.

Ce transferuri a făcut Rapid în această vară

Antrenor - Daniel Pancu (nou)

Veniri - Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea)

Plecări - Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 700.000 euro), Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat)