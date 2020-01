FOTO / Am ramas cu 30 de ani in urma! Cum arata academia de juniori austriaca unde vin gigantii din Spania si Germania ca sa invete meserie

Daca in Romania juniorii se plang ca nu au nici macar terenuri de antrenament, in Austria pregatirea se face deja cu aparatura inovatoare si software.

Academia de juniori a lui RB Salzburg este considerata una dintre cele mai bune din Europa si din lume. Construita la periferia Salzburgului, intre raurile Saalach si Salzach, intr-o zona cu foarte multa verdeata, ea se intinde pe 12.000 mp si are 6 terenuri de fotbal in marime naturala, mai multe terenuri acoperite de diferite marimi, sali de forta, cabinete medicale si de recuperare, sala de atletism si chiar un mini-circuit de automobilism pentru relaxare si testarea reflexelor. Aici se antreneaza 200 de mici fotbalisti, impartiti in 7 grupe de copii si cadeti (de la U7 la U14) si 3 formatii de juniori ale academiei (U15, U16, U18), care sunt pregatiti si ajutati de 120 de angajati inalt specializati in diverse domenii, de la antrenori cu licente UEFA PRO la bucatari care se ocupa doar de pregatirea desertului.

AUSTRIECII FOLOSESC DEJA APARATURA DE ULTIMA GENERATIE

Insa, cea mai mare realizare a academiei austriece este tehnologizarea, folosita de la deschiderea usilor cantonamentului cu cartele personalizate pana la adunarea 24/7 a informatiilor despre fiecare jucator, indiferent ca e vorba de parametri fizici, numarul orelor de odihna, dieta sau de miscarea in teren, toate fiind incarcate in servere gigant si procesate cu ajutorul softurilor speciale. Printre aparatele speciale se afla unul care ajuta la imbunatirea sprintului (1080 Sprint) si o sala de forta unde te loghezi cu o tableta si primesti indicatii online de la antrenori, iar datele sunt stocate si pot fi analizate ulterior, putandu-se face comparatii intre performantele jucatorilor. O banda de alergare anti-gravitationala creata de NASA ii ajuta pe fotbalisti sa revina mai repede dupa accidentari (AlterG), un device foloseste realitatea virtuala (SoccerBot360), prin folosirea a sase proiectoare pe peretii salii, pentru ca juniorii sa poata simula diverse situatii care pot aparea in timpul meciurilor, iar un sistem de monitorizare a pozitionarii in teren (LPM Indoor), de 100 de ori mai precis decat GPS-ul, strange peste 3 milioane de date in timpul unei partide, printre care cele biometrice (pulsul, ritmul de respitatie si chiar temperatura la nivelul pielii).

AU INAUGURAT ACADEMIA IN 2014, IAR IN 2015 AU CASTIGAT UEFA YOUTH LEAGUE

Academia lui Salzburg a fost inaugurata in septembrie 2014, cu motto-ul “Enter the next level” (“Treci la nivelul urmator”). Rezultatele nu au intarziat sa apara. In 2017, echipa U19 a castigat UEFA Youth League, versiunea pentru juniori a Champions League, dupa ce a invins in finala pe Benfica (2-1), la care evoluau Joao Felix, Ruben Dias, Jota sau Gedson Fernandes. In 2018, echipa de seniori a atins semifinalele Europa League cu 6 jucatori formati de club in primul „11”. La academia din Liefering au inceput sa vina reprezentanti ai multor cluburi europene, printre care ai celor mai importante echipe din La Liga si Bundesliga, care vor sa invete cum pot folosi tehnologia la fel de eficient ca austriecii.

Printre jucatorii crescuti de Leipzig se numara Dayot Upamecano, Andre Ramalho, Valentino Lazaro, Xaver Schlager, Hannes Wolf, Amadou Haidara, Patson Daka, David Atanga, Mergim Berisha, Konrad Laimer si Samuel Tetteh, iar la club s-au mai format Sadio Mane, Nabi Keita, Takumi Minamino, Erling Braut Haaland, Martin Hinteregger, Stefan Ilsanker, Kevin Kampl sau Duje Caleta-Car.

RED BULL ARE ECHIPE DE FOTBAL IN AUSTRIA, GERMANIA, BRAZILIA SI SUA

RB Salzburg are o echipa satelit in liga secunda austriaca (FC Liefering) si este detinut de producatorul de bauturi energizate Red Bull, alaturi de RB Leipzig (Bundesliga), Red Bull Bragantino (Campeionato Brasileiro Serie B), RB Brasil (Campeonato Paulista) si New York RB (MLS). De asemenea, Red Bull Gmbh mai detine echipele Red Bull Racing (F1), Scuderia Toro Rosso (F1), Eishockeyclub Red Bull Munchen (Deutsche Eishockey Liga), EC Red Bull Salzburg (Austrian Hockey League), Red Bull Team (ESports) si sponsorizeaza multe evenimente si talente din industria muzicala, dar si din sporturile extreme (cliff diving, BMX, ski, flying, downhill si free-ride mountain biking si skateboarding, V8 Supercars, DTM, Darkar Rally, MotoGP, BSB, WRC, WTC Championship, Champ Car, Formula D, GP2 Series, Air Race World Championship, Rope Masters, Wings for Life Run).