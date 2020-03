Doar Irlanda de Nord e sub Romania! Austria are un lot de aproape 4 ori mai valoros decat nationala lui Radoi! Norvegia mizeaza totul pe un ATAC STELAR

Austria este cea mai valoroasa echipa din grupa Romaniei de la Nations League.

Astazi a avut loc tragerea la sorti pentru grupele din Nations League, iar Romania va juca alaturi de Austria, Norvegia si Irlanda de Nord in Liga B. Austria pare favorita sa termine pe primul loc in aceasta grupa, iar acest lucru se poate vedea si pe hartie, lotul austriecilor ridicandu-se la o valoare de 271 de milioane de euro pe transfermarkt.com. In calificarile la Euro 2020, Austria a terminat pe locul 2 intr-o grupa cu Polonia, Macedonia de Nord, Slovenia, Israel si Letonia. Cei mai valorosi jucatori din nationala condusa de Franco Foda sunt David Alaba (Bayern Munchen), cotat la 65 de milioane de euro, Marcel Sabitzer (Leipzig), cotat la 40 de milioane de euro si Konrad Laimer (Lepizig), cotat la 23 de milioane de euro.

Norvegia are un lot cotat la 93,10 milioane de euro pe transfermarkt.com, al doilea cel mai valoros din Liga B din Nations League. Cu norvegienii, nationala Romaniei s-a intalnit si in calificarile la Euro 2020, acolo unde ambele partide s-au incheiat la egalitate. In Norvegia, meciul s-a incheiat cu scorul de 2-2, iar la Bucuresti, tricolorii au scapat victoria printre degete in prelungirile partidei, Sorloth restabilind egalitatea, dupa ce Mitrita reusise sa deschida scorul. In acele meciuri, pustiul minune al celor de la Dortmund, Erling Haaland nu a jucat din cauza faptului ca era accidentat, insa la partidele din Nations League cu siguranta va juca, unde va face pereche in atac cu Martin Odegaard, jucator ce apartine de Real Madrid. Nordicii nu au reusit sa se califice direct din grupa la Euro, acolo unde au terminat pe locul 3, deaspura Romaniei, care a terminat pe locul 4.

Irlanda de Nord este nationala cea mai slab din cotata din Liga B din Nations League, avand un lot cotat la 55,85 milioane de euro. Nationala antrenata de Michael O'Neill a jucat in grupele de calificare la Euro 2020 alaturi de Germania, Olanda, Belarus si Estonia si a terminat pe locul 3 in grupa, la 6 puncte de Olanda, ocupanta locului 2. Cei mai valorosi jucatori din lotul nord-irlandezilor sunt Johnny Evans (Leicester), cotat la 15 milioane de euro, Jamal Lewis (Norwich), cotat la 12 milioane de euro si Craig Catchart (Watford), cotat la 5 milioane de euro.

Nationala lui Radoi este cotata la 75, 55 milioane de euro in acest moment pe transfermarkt, iar cei mai valorosi tricolori sunt Razvan Marin (Ajax), cotat la 12 milioane de euro, Alexandru Mitrita (New York City), 6 milioane de euro si George Puscas (Reading) 6 milioane de euro.