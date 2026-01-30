Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Arena Națională joi seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 8 din grupa unică UEFA Europa League.

La capătul celor 90 de minute, FCSB și Fenerbahce au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 1-1.

Cu doar șapte puncte înregistrate în Europa League, formația dirijată de Elias Charalambous a încheiat pe locul 27 în clasament și a fost eliminată din cupele europene.

Regretul lui MM Stoica după FCSB - Fenerbahce: ”Îmi pare rău că nu a marcat, a făcut un meci excepțional”

Mamadou Thiam a fost integralist pe Arena Națională. A jucat vârf împins, în absența lui Daniel Bîrligea, suspendat. Thiam a fost și preferatul lui Gigi Becali, patronul lui FCSB, dar și al lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la gruparea roș-albastră.

MM a regretat după meci faptul că Thiam nu a reușit să se impună pe tabela de marcaj, în contextul în care oficialul campioanei a punctat faptul că atacantul a făcut un meci extrem de bun cu Fenerbahce.

”Regretul la meciul ăsta e că n-a marcat Mamadou Thiam, că a făcut un meci excepţional, pentru că-i spuneam şi patronului că e un jucător care se antrenează foarte bine şi care merită să joace, chiar merită să joace”, a spus MM Stoica, potrivit primasport.

