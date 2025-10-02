Cele două formații și-au dat întâlnire joi, 2 octombrie, în cadrul rundei #2 din grupa unică Europa League. Meciul s-a disputat pe stadionul „Arena Națională” din București și s-a terminat cu victoria oaspeților.



Tabela avea să fie deblocată rapid, prin Joel Monteiro, care a profitat de o eroare în defensiva campioanei și a deschis scorul.



Același Joel Monteiro avea să reușească „dubla” 25 de minute mai târziu cu un șut care l-a prins pe Ștefan Târnovanu în „ofsaid”.



În detrimentul faptului că FCSB a făcut patru schimbări ofensive la pauză, apărarea elvețienilor nu s-a clintit și tabela la final a arătat scorul de 2-0.



La finalul celor 90 de minute, Denis Alibec a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Atacantul a făcut o analiză a partidei și a vorbit despre ce urmează.



Denis Alibec, revoltat: „Cred că ar trebui să joc mai mult!”



Mai mult, vârful care a început titular și a ieșit după 45 de minute, a discutat și despre Bologna, următoarea adversară a FCSB-ului, formație la care el a fost legitimat în sezonul 2013/14.



„Nu am știut să gestionăm faza aceea (n.r - accidentarea lui Edjouma), am primit un gol stupid, zic eu. După aceea, cred că le-am pus probleme mari. Am avut și noi câteva șuturi, dar nu am nimerit poarta. Cred că ne-a lipsit norocul în această seară. Am controlat jocul după 1-0, dar apoi a venit golul doi și cred că ne-a pus bețe în roate, ca să zic așa.



E o echipă cu experiență în Europa, se vede că au multe meciuri la activ, au jucat și în UCL, dar cred că, cu mai mult noroc, am fi putut obține un rezultat bun în această seară.



Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, nu-mi place situația în care mă aflu. Cred că ar trebui să joc mai mult, altfel nu-mi pot recăpăta ritmul. Sper ca în viitor să am mai multe minute pe teren.



Astăzi am jucat un meci de Europa League, de asta am venit, să încercăm să câștigăm pentru toți fanii din țară, dar, din păcate, nu am reușit să facem asta. Așteptăm meciul cu Craiova și sper să luăm cele trei puncte.



Sunt o echipă valoroasă (n.r - Bologna), au jucători foarte buni, tineri, și cred că va fi un meci greu. Toate meciurile sunt grele în Europa și va trebui să ne ridicăm la nivelul lor”, a spus Denis Alibec după meci.

