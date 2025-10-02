GALERIE FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut

Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Toamna a venit cu o surpriză uriașă pentru fanii Irinei Manea. 

TAGS:
irina maneaCristi Manea
Din articol

Cunoscută drept una dintre cele mai influente creatoare de conținut din România, soția lui Cristi Manea a decis că este momentul pentru o transformare radicală.

După ani în care blondul a fost „semnătura” ei, Irina a renunțat la nuanța clasică și a optat pentru un roșcat aprins. VEZI GALERIA

  • 557015797 18531605554001177 3498050027966107054 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pentru a obține un rezultat perfect, Irina Manea s-a lăsat pe mâna celebrului hair stylist Alex Șerban, cel care a colaborat de-a lungul timpului cu vedete precum Loredana, Oana Matache sau Erika Isac. 

Irina i-a dăruit două fetițe fotbalistului

Cristi și Irina Manea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Căsătoriți civil în urmă cu trei ani și religios acum doi ani, cei doi au construit o familie minunată împreună. Totuși, Irina este cea care i-a făcut cel mai frumos cadou fotbalistului: două fetițe adorabile, Victoria și Venus!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful NATO s-a răstit la un lider european care a invocat articolul 4. „Și-ar pierde rapid impactul”
Șeful NATO s-a răstit la un lider european care a invocat articolul 4. &bdquo;Și-ar pierde rapid impactul&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB &ndash; Young Boys, de la ora 19.45: Campioana, &icirc;n căutarea perfecțiunii &icirc;n Europa League
FCSB – Young Boys, de la ora 19.45: Campioana, în căutarea perfecțiunii în Europa League
Barcelona, coșmar interminabil: anunțul clubului
Barcelona, coșmar interminabil: anunțul clubului
Gigi Becali a reacționat după ce a văzut cine va arbitra derby-ul FCSB &ndash; Universitatea Craiova: &rdquo;Nu există!&rdquo;
Gigi Becali a reacționat după ce a văzut cine va arbitra derby-ul FCSB – Universitatea Craiova: ”Nu există!”
ULTIMELE STIRI
Seară plină de rom&acirc;ni &icirc;n Europa! Rațiu, Răzvan Lucescu, Edi Iordănescu și Andrei Radu se luptă pentru supremație
Seară plină de români în Europa! Rațiu, Răzvan Lucescu, Edi Iordănescu și Andrei Radu se luptă pentru supremație
Alex Băluță le-a spus tot americanilor: clubul din Rom&acirc;nia care i-a oferit totul + reverență pentru Hagi și Popescu
Alex Băluță le-a spus tot americanilor: clubul din România care i-a oferit totul + reverență pentru Hagi și Popescu
Avertisment pentru Carlos Alcaraz de la un nume greu din circuit: Te poate costa scump la final!
Avertisment pentru Carlos Alcaraz de la un nume greu din circuit: "Te poate costa scump la final!"
Dele Alli, dorit de o forță din Superliga Rom&acirc;niei! Negocierile ar fi &icirc;nceput
Dele Alli, dorit de o forță din Superliga României! Negocierile ar fi început
A fost golgheter, dar Becali l-a dat afară după 110 minute! Unde a ajuns acum atacantul renegat de FCSB
A fost golgheter, dar Becali l-a dat afară după 110 minute! Unde a ajuns acum atacantul renegat de FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de &icirc;ngrijiri

Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de îngrijiri

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute &icirc;n Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Cad capete după FCSB &ndash; Young Boys! Poate fi demis &icirc;n cazul unui eșec: &rdquo;Este sub presiune!&rdquo;

Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost &icirc;ngenuncheată de PSG: Asta se &icirc;nt&acirc;mplă c&acirc;nd nu poți ține ritmul

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost îngenuncheată de PSG: "Asta se întâmplă când nu poți ține ritmul"

Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Valentin Ceaușescu? Două legende ale Stelei au reacționat după vestea că ar fi grav bolnav

Ce se întâmplă cu Valentin Ceaușescu? Două legende ale Stelei au reacționat după vestea că ar fi grav bolnav

A fost spectacol total &icirc;n Liga Campionilor: Barcelona, &icirc;nvinsă de PSG 1-2. City, egalată &icirc;n ultimul minut 2-2. Toate rezultatele

A fost spectacol total în Liga Campionilor: Barcelona, învinsă de PSG 1-2. City, egalată în ultimul minut 2-2. Toate rezultatele



Recomandarile redactiei
Alex Băluță le-a spus tot americanilor: clubul din Rom&acirc;nia care i-a oferit totul + reverență pentru Hagi și Popescu
Alex Băluță le-a spus tot americanilor: clubul din România care i-a oferit totul + reverență pentru Hagi și Popescu
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: Posibil să fie echipa c&acirc;știgătoare
Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: "Posibil să fie echipa câștigătoare"
Dele Alli, dorit de o forță din Superliga Rom&acirc;niei! Negocierile ar fi &icirc;nceput
Dele Alli, dorit de o forță din Superliga României! Negocierile ar fi început
A fost golgheter, dar Becali l-a dat afară după 110 minute! Unde a ajuns acum atacantul renegat de FCSB
A fost golgheter, dar Becali l-a dat afară după 110 minute! Unde a ajuns acum atacantul renegat de FCSB
Alte subiecte de interes
Cristi Manea, mesaj dur către Edi Iordănescu, după ce a fost lăsat acasă la EURO 2024: &bdquo;Putea să facă o excepție!&rdquo;
Cristi Manea, mesaj dur către Edi Iordănescu, după ce a fost lăsat acasă la EURO 2024: „Putea să facă o excepție!”
Neil Lennon, distrus după debut: Rapid se luptă la retrogradare așa! &Icirc;l omori pe Rrahmani și pe Manea &icirc;l scoți din fotbal
Neil Lennon, distrus după debut: "Rapid se luptă la retrogradare așa! Îl omori pe Rrahmani și pe Manea îl scoți din fotbal"
CITESTE SI
Vremea se schimbă radical &icirc;n Rom&acirc;nia. Furtuni violente &icirc;n București. Zonele unde va fi viscol

stirileprotv Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!