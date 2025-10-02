Cunoscută drept una dintre cele mai influente creatoare de conținut din România, soția lui Cristi Manea a decis că este momentul pentru o transformare radicală.
După ani în care blondul a fost „semnătura” ei, Irina a renunțat la nuanța clasică și a optat pentru un roșcat aprins. VEZI GALERIA
Pentru a obține un rezultat perfect, Irina Manea s-a lăsat pe mâna celebrului hair stylist Alex Șerban, cel care a colaborat de-a lungul timpului cu vedete precum Loredana, Oana Matache sau Erika Isac.
Irina i-a dăruit două fetițe fotbalistului
Cristi și Irina Manea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Căsătoriți civil în urmă cu trei ani și religios acum doi ani, cei doi au construit o familie minunată împreună. Totuși, Irina este cea care i-a făcut cel mai frumos cadou fotbalistului: două fetițe adorabile, Victoria și Venus!