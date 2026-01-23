Charalambous i-a uluit pe croați după Dinamo Zagreb - FCSB: "A dat cu pietre în jucători, dar și el e vinovat"

Obligată să obțină măcar un punct pentru a rămâne cu șanse reale la calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League, FCSB a avut un start groaznic pe Maksimir și a încasat două goluri în primele 11 minute, după reușitele lui Bakrar și Beljko. Bîrligea a reaprins speranța cu un gol înainte de pauză, însă croații au înscris de alte două ori în a doua repriză, prin Beljo și Kulenovic.

Presa din Croația taxează discursul dur al lui Elias Charalambous după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1



După meci, Elias Charalambous a avut un discurs neobișnuit de dur, criticând atitudinea jucătorilor și anunțând că va discuta cu conducerea pentru a aduce "sânge proaspăt" la echipă. Discursul antrenorului cipriot de la FCSB i-a surprins și pe jurnaliștii croați prezenți la conferința de presă.



"Eșecul de pe Maksimir i-a provocat o reacție nervoasă lui Elias Charalambous, care a dat cu pietre în jucători la conferința de presă. Astfel de reacții violente rămân de obicei în vestiar, dar cipriotul a decis să spună tot ce îi trece prin minte.



Dar și Charalambous e vinovat. Echipa nu arăta bine de ceva timp, iar asta este și vina antrenorului. FCSB e abia pe 9 în campionat, iar acum își pot lua adio și de la Europa", au scris jurnaliștii croați de la 24SATA.

În ultima etapă din faza principală, FCSB va primi vizita turcilor de la Fenerbahce. Meciul e programat pentru 29 ianuarie, de la ora 22:00, pe Arena Națională.

Elias Chaalambous, discurs dur după umilința de la Zagreb



Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a spus că echipa sa nu a avut deloc atitudine în acest duel cu Dinamo Zagreb:



"Adversarul nu a trebuit să facă mare lucru pentru a câștiga. Nu am avut spirit, nu am luptat pentru nimic. Sunt foarte, foarte dezamăgit. Le-am făcut meciul ușor adversarilor. Ceva trebuie să se schimbe! Dacă toată lumea ar fi jucat ca Olaru, lucrurile ar fi stat altfel.



Trebuie ca jucătorii noștri să fie înfometați după fotbal. Ceva trebuie să se schimbe. Nu contează adversarul, avem nevoie de foame de rezultate.



Trebuie să facem ceva, să schimbăm ceva. Nu mi-a plăcut deloc atitudinea echipei, avem nevoie de spirit de luptă. Nu am făcut nimic ca să oprim adversarul din drumul spre gol. Noi doar am călcat pe teren și i-am lăsat pe ei să marcheze. A fost clar că n-am fost motivați. Nu știu dacă ne-am pierdut spiritul, trebuie să-l regăsim cât mai repede.



Trebuie să ne trezim pentru meciul cu CFR Cluj. Dacă jucăm la fel, nu avem nicio șansă!", a declarat Elias Charalambous, după înfrângerea de la Zagreb.

