Dan Petrescu, incantat de Balgradean dupa interventiile GENIALE din Suedia: "A fost fantastic!" Ce a spus antrenorul despre playoff-ul Europa League

Dupa meciul din Suedia, Dan Petrescu s-a declarat multumit de evolutia baietilor sai.

Antrenorul celor de la CFR Cluj a spus ca a fost un meci greu tinand cont de terenul pe care s-a disputat partida si de faptul ca adversara a fost o necunoscuta pentru Romania. In schimb, el s-a declarat incantat de Vinicius si de Balgradean, care au contribuit decisiv la victorie.

"A fost un meci foarte greu, nu e usor sa vii in Suedia sa castigi impotriva campioanei. Ma bucur foarte mult pentru ca baietii au facut un meci perfect. Pe final am suferit, poate ca daca marcam golul de 2-0 eram mai linistiti. A fost acea bara a lui Rondon, dar per total sunt multumit de atitudinea jucatorilor pe un teren sintetic, un teren pe care nu il cunosteam deloc.

Am jucat cu Paun la mijloc, cu Rondon, Omrani, Deac. Am vrut sa castigam acest meci, dar in acelasi timp eu stiu ca cel mai important e sa nu iei gol, iar noi nu am luat gol azi. Vinicius, ca de obicei, a aparut de undeva si a marcat. Se vede munca pe care o depunem in dimineata meciului.

Balgradean a fost fantastic! Bravo lui! Victoria de azi este foarte importanta daca reusim sa ne calificam si in grupele Europa League. Daca nu reusim sa ne calificam in grupe, aceasta victorie nu mai are niciun farmec.

E bine ca vom juca acasa (n.r. in playoff), dar nu cred ca va fi o diferenta mare intre campioana Suediei si cea a Finlandei", a declarat Dan Petrescu in conferinta de presa de la finalul partidei cu Djurgardens.

In playoff-ul Europa League, CFR Cluj se va duela pe 1 octombrie, pe teren propriu, cu cei de la Kuopion pentru un loc in grupele competitiei.