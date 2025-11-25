Miodrag Belodedici a dezvăluit cu ce echipă va ține la meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB. Partida de la Belgrad, contând pentru etapa a 5-a în grupa unică din Europa League, se va disputa joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00.

Miodrag Belodedici și-a ales favorita dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB

Belodedici a transmis că va susține Steaua Roșie Belgrad împotriva campioanei României. Mai mult decât atât, „Căpriorul” a precizat că pentru el Steaua București este divizionara secundă, ci nu FCSB.

„Țin cu Steaua. Păi Steaua joacă în divizia a doua. Ăștia, FCSB-ul, joacă în divizia A, aici, în România. Eu sunt stelist, da, normal.

Tot satul meu era cu Steaua Roșie. Toți, când juca Steaua Roșie, că noi eram lângă granița și vedeam campionatul lor, tot satul se aduna lângă birt acolo, la televizor, și se uitau la Steaua Roșie, la Partizan, la Hajduk Split, la Dinamo Zagreb.

Belodedici: „Eu țin cu ambele Stele”

Eu țin cu ambele Stele, cu amândouă am câștigat. Steaua Roșie e favorită. Joacă acasă, stadion plin, suporterii alături, o să fie ceva… o atmosferă, vai de capul lor!”, a declarat Miodrag Belodedici, conform fanatik.ro.

Miodrag Belodedici este singurul fotbalist român care a câștigat Liga Campionilor (Cupa Campionilor Europeni) de două ori.



Belodedici a realizat această performanță cu Steaua București în 1986 și cu Steaua Roșie Belgrad în 1991.

