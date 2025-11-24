Roș-albaștrii au deocamdată doar trei puncte în actuala ediție Europa League și speră la o victorie pe ”Maracana” care îi poate duce pe campionii României pe unul dintre locurile care duc în 16-imile competiției.

Namanja Radonjic nu va juca împotriva lui FCSB

Totuși, meciul de la Belgrad va fi unul foarte greu, dar echipa patronată de Gigi Becali a primit o veste uriașă din Serbia. Steaua Roșie nu se va baza pe una dintre vedetele echipei la meciul cu FCSB.

Namanja Radonjic nu a fost prezent în lotul echipei nici la meciul pe care Steaua Roșie l-a pierdut pe terenul lui Javor, scor 0-1, iar specialiștii sârbi au crezut că extrema dreapta a fost odihnită pentru meciul european cu FCSB, însă realitatea este cu totul alta.

Blic.rs spune că motivul absenței este altul și anume atitudinea neprofesionistă și o serie lungă de abateri disciplinare. Se pare că Nemanja Radonjic a încălcat grav regulamentul, iar sârbii anunță că nu se știe când va reveni atacantul sârb la echipă: ”A început din nou să își distrugă propria carieră cu acțiunile sale și nu se știe cât timp va fi departe de echipă”, au scris jurnaliștii sârbi.

Sârbii s-au arătat dezamăgiți de atitudinea lui Radonjic: ”Radonjic, care este cel mai talentat jucător sârb din acest secol, a contribuit, prin propriile sale decizii, la faptul că întreaga sa carieră arată așa”.

Namanja Radonjic a început fotbalul la echipele de juniori ale celor de la Radnicki, dar de-a lungul junioratului, a trecut și pe la Partizan, AS Roma, Empoli sau chiar Academia Hagi.

La nivel de seniori, Radonjic a evoluat printre altele la formații precum AS Roma, Olympique Marseille, Hertha Berlin, Benfica, Torino și RCD Mallorca.

