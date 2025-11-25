Patronul campioanei FCSB a părăsit spitalul pe propria semnătură la doar câteva ore după operație, ignorând recomandările clare ale doctorilor.



Finanțatorul roș-albaștrilor a ajuns pe mâna neurochirurgului Ștefan Mindea din cauza unor probleme mai vechi la coloană. Deși protocolul standard impune o internare de cel puțin o noapte, dacă nu chiar cinci zile pentru recuperare și monitorizare, Becali a decis să plece acasă imediat ce s-a ridicat din pat.



Latifundiarul a dezvăluit că procedura a implicat înlocuirea unui disc vertebral cu unul din titan, o intervenție care necesită, în mod normal, odihnă și tratament medicamentos pentru a preveni infecțiile sau complicațiile, având în vedere introducerea unui corp străin în organism.



Implant de titan



Decizia lui Gigi Becali de a părăsi prematur spitalul și de a nu urma rețeta prescrisă de doctor împlică riscuri precum infecții sau de dureri greu de suportat fără tratament.



"Am avut și operația asta. Nu e chiar ușoară. Am plecat eu de nebun din spital. Am semnat pe propria răspundere. Îți bagă acolo o undă. Scoți un disc dintre vertebre și îți bagă altul din titan. Îți bagă un corp străin. Eu am plecat că sunt leul leilor, dar nu e chiar așa de ușor", a spus Gigi Becali la România TV.



Patronul FCSB susține că organismul său trebuie să ducă "războiul" fără ajutor chimic, chiar dacă durerile post-operatorii sunt intense.



"Mi-a dat 7 zile tratament. Eu am luat rețeta cu antibiotice și am rupt-o. Nu am luat nimic. A trebuit să lupte corpul. Normal că doare. Dacă nu iei medicamente, te doare. E mai bine decât să bag otravă în corpul meu. Am zis că suport durerea cât pot", a mai transmis Becali.



Intervenția a fost realizată de Ștefan Mindea, fost șef de secție la Universitatea Stanford, recunoscut pentru tehnicile minim invazive în neurochirurgie. Cu toate asigurările unui medic de top, Becali a ales să facă lucrurile în stilul său caracteristic.

