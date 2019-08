CFR, misiune aproape imposibila! Rennes e de 5 ori mai valoroasa decat campioana Romaniei! Cine este vedeta echipei care a rapus-o pe PSG in acest start de campionat

CFR Cluj va juca in Europa League in grupa E alaturi de Lazio, Celtic si Rennes.

Liderul momentului in acest moment, in Franta dupa 3 etape, Rennes, are un lot cotat la 117,45 de milioane de euro, iar valoarea medie de varsta a jucatorilor estee de 25 de ani. Cei mai bine cotati fotbalisti din lotul francezilor sunt Benjamin Bourigeaud si M'baye Niang, ambii fiind cotati la 12 milioane de euro pe transfermarkt.com. Rennes evolueaza pe un stadion cu o capacitate de aproximativ 30 de mii de locuri, fanii echipei franceze fiind cunoscuti pentru atmosfera ostila pe care o creeaza la meciurile de pe teren propriu.

Au castigat de-a lungul istoriei 3 cupe ale Frantei, ultima chiar in acest an dupa ce au trecut de campioana PSG la loviturile de departajare. Au inceput campionatul perfect, iar dupa primele 3 etape au maximum de puncte dupa ce a reusit sa le invinga pe Montpellier, PSG si Strasbourg.

Sezonul trecut, in Europa League au terminat grupa pe locul al doilea cu 9 puncte. Din grupa au mai facut parte DInamo Kiev, FC Astana si Jablonec. In saisprezecimi a eliminat-o pe Betis cu scorul de 6-4 dupa o dubla mansa spectacuoloasa. In optimi au dat peste Arsenal, iar aceasta dubla mansa ne-a oferit mult dramatism. In tur, pe terenul celor de la Rennes, scorul a fost 3-1 in favoarea francezilor si porneanu cu o sansa mare la calificarea in sferturi. In retur, Arsenal a inceput tare meciul, iar la pauza conduceau cu 2-0, scor care ii calificau pe londonezi in sferturi. Partida s-a terminat 3-0, iar "tunarii" s-au calificat mai departe.

Echipa folosita de Rennes in ultima partida, impotriva celor de la Strasbourg:

Mendy-Traore, Da Silva, Gelin, Morel, Maoussa-Camavlanga, Bourigeaud, Grenler-Del Castillo, Niang

Acest prim "11" trimis in teren de antrenorul Julien Stephan valoreaza in medie 6,66 milioane de euro.