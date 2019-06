CFR ia un jucator fost la Aston Villa si Rennes! Anuntul de ultima ora: ce lovitura e gata sa anunte pentru Champions League

CFR Cluj e aproape sa dea a doua lovitura importanta pe piata transferurilor.

Norvegienii de la Stromsgodset, fosta adversara a FCSB din Champions League, anunta ca i-au permis mijlocasului Yacouba Sylla sa isi negocieze un transfer la CFR. Inchizatorul din Mali are 28 de ani, iar in cariera a trecut pe la Aston Villa, Rennes, Montpellier si Panathinaikos.

Sylla e aproape sa se desparta de Stromsgodset dupa numai 3 luni la club. Semnase cu norvegienii in martie, dar nu s-a adaptat la viata din nord si a decis sa plece. Sylla are 34 de meciuri in nationala Mali si o aparitie in selectionata sub 21 a Frantei, in 2011.

Azi, CFR a aunutat oficial ca l-a luat si pe Michael Pereira, trecut pe la Mallorca si Granada. Pereira a jucat ultima oara in Turcia, la Malatyaspor.