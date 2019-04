Imagini FA-BU-LOA-SE de la Rennes dupa ce au invins PSG in finala Cupei! Zeci de mii de fani au preluat salutul islandezilor! VIDEO

Rennes a obtinut al 4-lea trofeu din istoria clubului si primul dupa 48 de ani dupa succesul la penalty-uri din finala Cupei Frantei in fata celor de la Paris Saint-Germain! Este a 3-a Cupa castigata de Rennes dupa cele din 1965 si 1971, ultima dintre acestea aducand si un triumf in Supercupa Frantei.

Rennes a triumfat dupa ce Nkuku a ratat al 12-lea penalty executat, fiind primul jucator care ratase! Rennes a fost calificata in acest sezon al Europa League, reusind sa o elimine pe Betis Sevilla inainte sa fie eliminata de Arsenal.

Fanii au umplut centrul orasului si astazi pentru a sarbatori marele succes.

