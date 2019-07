OFICIAL | CFR si-a prezentat jucatorul care a jucat la Aston Villa si Rennes

CFR l-a prezentat pe Yacouba Sylla.

CFR Cluj l-a prezentat astazi pe Yacouba Sylla, jucator care a mai evoluat in cariera la Rennes, Montpellier, Aston Villa si Stromsgodset.

CFR anunta ca a ajuns la un acord cu clubul norvegian Stromsgodset IF privind transferul definitiv al mijlocasului francez, Yacouba Sylla, jucator care are 28 de ani.

Alex Ionita va pleca



Mijlocasul ofensiv n-a impresionat dupa transferul de la Astra, iar Dan Petrescu nu mai are rabdare cu el. Conform surselor www.sport.ro, Ionita e la un pas de Craiova. Oltenii il vor imprumuta pentru un sezon si vor avea optiunea unui transfer definitiv vara viitoare.

Ionita (24 de ani) are 3 goluri marcate in 32 de meciuri pentru CFR. In campionat, Ionita a prins doar 15 partide ca titular. CFR Cluj a cheltuit un milion de euro cu transferul lui Ionita in ianuarie 2018.