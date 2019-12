FC BOTOSANI - CFR CLUJ 2-1 | Dan Petrescu l-a trimis pe secundul Minteuan sa vorbeasca! Antrenorul campioanei NU a vrut sa ofere declaratii dupa infrangerea cu Botosani: "Am fost rugat sa vin eu!"

CFR Cluj a pierdut meciul din deplsare cu FC Botosani si a ajuns la a 4-a infrangere in acest sezon. Moldovenii au deschis scorul prin Askovski. Echipa antrenata de Marius Croitoru a condus doar 8 miunute, Pereira reusind sa egaleze cu o lovitura de cap. In repriza a doua, cu 20 de minute inainte de final, Roman i-a adus din nou in avantaj pe moldoveni cu o lovitura de cap din careu si a stabilit scorul final al partidei. La finalul meciului Alin Minteuan, secundul lui Dan Petrescu, a venit la interviuri in locul lui Dan Petrescu. Acesta spune ca a fost rugat sa vina in locul lui Dan Petrescu si nu cunoaste motivele acestei decizii.

"Nu stiu situatia lui. Am fost rugat sa vin eu. Concluziile sunt simple, doua suturi pe poarta, doua goluri, singurele lor ocazii. Eficienta 100%. Fotbalul se joaca pe goluri, si in seara asta am pierdut 3 puncte pe mana noastra. Si teama aceasta de meci, probabil si jucatorilor li s-a transmis o oarceare stare de nervoztate. Ne-am fi dorit sa nu pierdem acest meci. Incercam sa ne gandim din acest moment la meciul de joi si speram sa obtinem o calificare in primavara europeana.

Va fi o saptamana importanta. Urmeaza un meci greu cu Celtic, probabil cu Astra in urmatoarea etapa din campionat se va putea inchega o echipa cu jucatorii cei mai competeitivi. Va fi greu, este greu, dar degeaba ne plangem, meciurile trec si daca nu luam puncte va fi greu sa ramanem acolo sus", a declarat Alin Minteanu la finalul partidei.