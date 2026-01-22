AICI vezi desfășurarea meciului Dinamo Zagreb - FCSB, din etapa a șaptea.



Ambele echipe vor fi nevoite să evolueze fără anumiți oameni de bază în acest duel de pe Arena Națională.



Daniel Bîrligea și Milan Skriniar ratează meciul FCSB - Fenerbahce



Atacantul Daniel Bîrligea a înscris pentru FCSB în deplasarea de la Zagreb, dar a comis și eroare. Starul lui Gigi Becali a încasat un cartonaș galben în minutul 24, astfel că va fi suspendat în ultima etapă.



La fel s-a întâmplat și în cazul lui Milan Skriniar. Căpitanul celor de la Fenerbahce a fost avertizat în minutul 88 al meciului cu Aston Villa și nu va putea juca pe Arena Națională.



Milan Skriniar a fost transferat de Fenerbahce în perioada de mercato din vara precedentă. Turcii l-au adus de la PSG, în schimbul sumei de 6 milioane de euro. Skriniar s-a impus rapid în vestiarul echipei din Istanbul și a preluat banderola de căpitan.



Clasamentul din Europa League



Fenerbahce a suferit o înfrângere în penultima etapă din UEFA Europa League. Turcii au fost învinși acasă de Aston Villa, scor 1-0. În urma acestui rezultat, Fenerbahce a căzut pe locul 17, cu 11 puncte.

