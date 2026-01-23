ANALIZĂ Dezastru pe linie, zero motive de speranță: așa a fost umilită FCSB de Dinamo Zagreb

Dezastru pe linie, zero motive de speranță: așa a fost umilită FCSB de Dinamo Zagreb Europa League
Plecată în Croația cu gândul la un rezultat care să-i permită să atace calificarea în fazele eliminatorii, campioana României a fost surclasată de Dinamo Zagreb, 4-1, într-un meci de coșmar, fără cap și fără coadă, în care nimic nu s-a legat pentru echipa condusă de pe bancă de Charalambous și Pintilii.

Dinamo ZagrebFCSBEuropa LeagueElias Charalambousanaliza
FCSB o început partida dezastruos, a răbufnit prin Bîrligea în finalul primei reprize, apoi s-a întors la statutul de sparring partner pentru gazdele de pe "Maksimir". 

Rare au fost ocaziile în care FCSB, o echipă cu ADN european greu de contestat, a început atât de prost un meci decisiv într-o cupă europeană. Fără să facă lucruri ieșite din comun, Dinamo Zagreb a marcat de două ori în primele 11 minute, rezolvând în mare parte ecuația celor trei puncte.

Defensiva, prea ușor de ridiculizat

Punctul nevralgic a fost, ca de multe alte ori în acest sezon, linia de fund formată de această dată din Graovac, Ngezana, Dawa și Radunovic. Cu amendamentul că Lixandru și Baba Alhassan nu au protejat-o nici ei suficient.

După o primă fază lucrată de FCSB (șut în tribune al lui Baba în minutul patru), gazdele au basculat imediat jocul spre poarta lui Târnovanu și au deschis scorul printr-o fază de o simplitate uimitoare. O respingere a lui Dawa a fost recuperată prea ușor de adversari, balonul a fost scos în partea dreaptă, unde Baba nu l-a înlocuit la timp pe Cisotti, iar o centrare de manual a lui Galesic a pus mingea exact în zona în care o aștepta Bakrar. Serviciul a fost impecabil, fix între Dawa și Ngezana, singurul semn de întrebare e legat de lipsa de reacție a lui Târnovanu, țintuit pe linia porții la un balon sosit aproape de el.

FCSB nu s-a scuturat așa cum ar fi făcut-o o echipă mare, pericolul s-a mutat pe flancul lui Graovac, iar o pasă simplă a lui Zajc la Hoxha, în spatele apărătorului dreapta, a dezechilibrat toată linia de apărare a roș-albaștrilor. Ngezana s-a scos inutil din joc ieșind la intercepție, spațiul din spatele său a devenit imens, mingea a ajuns logic în centrul careului, de unde Bejlo doar a redirecționat-o pe lângă Târnovanu. Simplu și ușor, 2-0 în minutul 11 și senzația că în ring se află doi boxeri din categorii cu totul și cu totul diferite.

Dinamo Zagreb - FCSB, în imagini

Foto: Sport Pictures

  • Gnk dinamo zagreb fcsb uefa europa league 22012026
Elias Charalambous, în Dinamo Zagreb - FCSB / Foto IMAGO
Revoluția a durat puțin, un singur glonț tras

Cum croații s-au văzut cu sacii aproape în căruță, au luat pentru câteva minute piciorul de pe pedala de accelerație, mai mult pentru a testa capacitatea adversarului de a construi pozițional. Și s-au lămurit rapid: aceasta nu există, cel puțin nu cu Baba Alhassan și Lixandru pe post de "dispeceri" ai baloanelor. Și nici cu Olaru într-o zi nefastă, cu Miculescu șters și cu greul căzut pe umerii lui Cisotti.

Târnovanu (23) a reușit prima și singura intervenție utilă la șutul lui Hoxha, Bîrligea (24) a primit galbenul care-l scoate din joc pentru decisivul cu Fenerbahce, iar aparițiile FCSB-ului în careul advers au fost sporadice: două pase interesante ale lui Cisotti la Miculescu, o reluare a aceluiași atacant mult prea departe de poartă

Avertizată de un nou moment de rătăcire în defensivă, de data aceasta al lui Dawa, care a "escortat" o minge spre Bejlo (șut peste poartă din poziție bună), FCSB s-a prezentat cu adevărat la meci în minutul 42, când a creat unicul moment de fotbal adevărat la Zagreb. Plecată din piciorul lui Cisotti, faza a continuat frumos, cu o preluare prin care Bîrligea și-a scos adversarul direct din joc și un șut excelent al vârfului, la colțul lung, pentru 1-2.

Patru, Doamne, și toți patru...

Teoria spune că un gol marcat pe final de repriză are darul de a destabiliza un adversar care ți-a fost clar superior în acea perioadă a meciului. Dar nu s-a aplicat și în cazul FCSB-ului, în ciuda eforturilor lui Gigi Becali de a trezi la realitate o echipă depășită la toate capitolele. Dawa, Lixandru și Miculescu au rămas la vestiare, Crețu a fost trimis în flancul drept, Graovac a fost tras lângă Ngezana, Tavi Popescu și Politic au primit instrucțiuni clare de a revitaliza un joc ofensiv amorțit și dezolant. Cu Olaru la închidere, cu Dennis în stânga, pe poziția naturală, și cu Popescu în dreapta.

Rezultatul? Zero barat! Tentativa de a pune presiune în startul reprizei a doua a durat și ea puțin și a însemnat o lovitură de cap telefonată a lui Cisotti dintr-un corner bătut de Octavian Popescu. Acolo, în minutul 50, s-au terminat momentele periculoase ale campioanei României, forțată apoi să revină în scenariul din prima repriză. Radunovic (64) a fost nevoit să rezolve o fază periculoasă în care Bejlo scăpase singur cu Târnovanu, lucru pe care Ngezana (71) nu a reușit să-l facă la golul de 3-1. Adormit, cu adversarul în spate, sud-africanul a ieșit din nou nonșalant de neinspirat la intercepție, pasa a venit în spatele lui, iar Bejlo a pus pe tabelă un scor mult mai aproape de realitatea din teren.

Alibec (trimis în locul lui Bîrligea) și Thiam (înlocuitorul lui Cisotti) au fost opțiunile prin care Becali și-a epuizat cele cinci schimbări la Zagreb. Fără impact, pe lângă meci, incapabili să se conecteze cu vreun coechipier n-au făcut să demonstreze decât că antrenorul de pe canapea nu e un maestru al schimbărilor. Etichetă de care latifundiarul din Pipera ar fi putut scăpa dacă șutul lui Denis (min. 88), cu stângul, din unghi, nu era respins cu greu de Filipovic. Patru oameni ofensivi trimiși pentru a demonstra ceva, orice, patru eșecuri!

3-1 a rămas doar pentru că Stojkovic (78) a lovit bara transversală la o fază la care a zâmbit pe Ngezana, și pentru un ofsaid milimetric la un al patrulea gol marcat de croați. Dar prelungirile au adus golul de 4-1, după o gafă amuzantă a lui Ngezana în fața lui Kulenovic.

Iar fotbalul mic propus de roș-albaștri face ca și șansele de calificare în fazele eliminatorii să fie la fel de mici. Ele se vor juca pe Arena Națională, contra lui Fenerbahce, fără Bîrligea și în plină luptă la baionetă pentru un loc în play-off-ul Superligii.

