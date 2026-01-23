Mihai Stoica, replică pentru jucătorul lui FCSB: "Să vorbească de jocul lui, nu de al echipei!"

Mihai Stoica, replică pentru jucătorul lui FCSB: "Să vorbească de jocul lui, nu de al echipei!" Europa League
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a tras câteva concluzii după eșecul drastic contra lui Dinamo Zagreb, scor 1-4.

Mihai Stoicadaniel birligeaFCSBDinamo Zagreb
"E bine că am primit niște confirmări negative, jucători care nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului", și-a început discursul Mihai Stoica, la Prima Sport, lăsând de înțeles că vor exista mai multe plecări de la FCSB în următoarea perioadă.

Mihai Stoica l-a contrazis pe Daniel Bîrligea după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

După eșecul de pe Maksimir, Daniel Bîrligea, autorul unicului gol al lui FCSB de pe Maksimir, a acuzat și o lipsă de agresivitate a echipei sale. Mihai Stoica l-a contrazis pe atacant.

"N-am fost agresivi sau ce? Nu ne-a ieșit jocul, n-a fost vorba de lipsă de agresivitate.

Bîrligea ar trebui să vorbească mai mult de jocul lui, nu să vorbească de jocul echipei. Meciul cu CFR e un meci pe care trebuie să-l câștigăm. Dacă nu îl câștigăm, atunci calificarea în play-off este în mare pericol. Dar cred că vom reuși să câștigăm meciul ăsta", a spus Mihai Stoica.

Bîrligea a contestat cartonașul galben văzut în minutul 24, care i-a adus o suspendare pentru meciul cu Fenerbahce, de joia viitoare, însă Mihai Stoica l-a contrazis și la acest capitol pe jucătorul lui FCSB.

"Cum să fie prea ușor acordat? A fost clar de tot. Talpă pe tibie. Cel puțin așa am văzut, chiar dacă distanța e cam mare pe teren. A fost clar", a spus Mihai Stoica despre cartonașul galben încasat de Bîrligea la Zagreb, adăugând: "Asta e ultima noastră problemă, că va fi suspendat Bîrligea cu Fener"

Mihai Stoica: ”Am primit niște confirmări, din nefericire, confirmări negative!”

Mihai Stoica a anunțat schimbări drastice după eșecul umilitor suferit de FCSB în fața celor de la Dinamo Zagreb.

E cam aspru, dar am avut o singură perioadă în care părea că vom conta, la 2-1. Ce să spun, schimbările nu au adus mare lucru, e bine că am primit niște confirmări, din nefericire, confirmări negative, jucători care nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului.

Mă refer la cei care nu s-au ridicat la nivelul la care ar fi trebuit. Au intrat în meci după aia. La 2-1 ar fi trebuit să punem presiune mai mare, dar nu am putut să aliniem cea mai bună echipă.

Au fost jucători importanți care nu au putut juca. La primul gol, a fost o greșeală foarte mare. La al doilea, adversarul ne-a pus în dificultate. Noi nu am fost ce trebuia. Nu am început repriza a doua, dar după ce Bîrligea a fost înlocuit, nu am mai avut forță. Am luat niște goluri destul de ușor”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

