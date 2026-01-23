Mihai Stoica, replică pentru jucătorul lui FCSB: "Să vorbească de jocul lui, nu de al echipei!"

"E bine că am primit niște confirmări negative, jucători care nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului", și-a început discursul Mihai Stoica, la Prima Sport, lăsând de înțeles că vor exista mai multe plecări de la FCSB în următoarea perioadă.

Mihai Stoica l-a contrazis pe Daniel Bîrligea după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1



După eșecul de pe Maksimir, Daniel Bîrligea, autorul unicului gol al lui FCSB de pe Maksimir, a acuzat și o lipsă de agresivitate a echipei sale. Mihai Stoica l-a contrazis pe atacant.



"N-am fost agresivi sau ce? Nu ne-a ieșit jocul, n-a fost vorba de lipsă de agresivitate.



Bîrligea ar trebui să vorbească mai mult de jocul lui, nu să vorbească de jocul echipei. Meciul cu CFR e un meci pe care trebuie să-l câștigăm. Dacă nu îl câștigăm, atunci calificarea în play-off este în mare pericol. Dar cred că vom reuși să câștigăm meciul ăsta", a spus Mihai Stoica.



Bîrligea a contestat cartonașul galben văzut în minutul 24, care i-a adus o suspendare pentru meciul cu Fenerbahce, de joia viitoare, însă Mihai Stoica l-a contrazis și la acest capitol pe jucătorul lui FCSB.



"Cum să fie prea ușor acordat? A fost clar de tot. Talpă pe tibie. Cel puțin așa am văzut, chiar dacă distanța e cam mare pe teren. A fost clar", a spus Mihai Stoica despre cartonașul galben încasat de Bîrligea la Zagreb, adăugând: "Asta e ultima noastră problemă, că va fi suspendat Bîrligea cu Fener".

