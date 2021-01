Mourinho transfera tot ce poate de la Real Madrid! Ce jucator vrea sa aduca portughezul la Londra dupa mutarile lui Bale si Reguilon

Antrenorul lui Tottenham vrea sa isi faca echipa de titlu si a pus ochii pe inca un jucator de la Real Madrid.

Portughezul il doreste pe Eder Militao, fundas brazilian in varsta de 22 de ani, care a prins doar 3 meciuri pentru "Los Blancos" in actualul sezon. Potrivit Mundo Deportivo, Mourinho vrea intariri in compartimentul defensiv, iar Militao ar fi alegerea managerului de la Spurs.

Totusi, ramane de vazut pe ce suma de transfer ar putea pleca aparatorul brazilian. Real Madrid a platit pentru el 50 de milione de euro in vara lui 2019, iar actuala lui intelegere cu spaniolii expira in 2025.

Brazilianul este cotat la 30 de milioane de euro, iar sezonul trecut a evoluat in 20 de partide pentru Real Madrid, in toate copetitiile.

Tweet mourinho Spurs Militao Citeste si: