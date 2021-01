Lider SURPRIZA in topul celor mai buni antrenori din ultimii 10 ani! Zidane si Mourinho nu prind nici macar podiumul

Federatia pentru Istoria si Statistica Fotbalului a stabilit clasamentul celor mai buni antrenori ai ultimilor 10 ani.

Topul a fost stabilit cu ajutorul unui sistem in care antrenorii au primit puncte pentru fiecare an din perioada 2011-2020 in functie de pozitiile pe care s-au clasat cu echipele pe care le conduc. 20 de puncte a primit antrenorul care a terminat pe locul 1, 19 puncte s-au acordat pentru locul 2, 18 puncte pentru locul 3 si asa mai departe.

Clasamentul IFFHS al celor mai buni antrenori din ultimul deceniu il are pe primul loc pe Diego Simeone, tehnicianul lui Atletico Madrid. Argentinianul de pe banca actualului lider din La Liga a acumulat in ultimii 10 ani 152 de puncte, depasindu-i pe Pep Guardiola (144 de puncte) si Jurgen Klopp (108 puncte).

Simeone a cucerit cu Atletico Madrid, in perioada 2011-2020, 7 trofee, respectiv un titlu in La Liga, o Cupa a Spaniei, o Supercupa a Spaniei, doua trofee Europa League si doua Supercupe ale Europei. In plus, Atletico a fost in 2014 si 2016 finalista Champions League.

In acest sezon, Atletico Madrid este lider in Spania dupa 16 meciuri disputate, avand 41 de puncte, cu 4 mai mult decat Real Madrid care este pe locul 2 si care a jucat 18 partide.

Echipa lui Simeone este calificata si in optimile Champions League, acolo unde va infrunta Chelsea, pe 23 februarie si 17 martie.

Cum arata top 10 cei mai buni antrenori din ultimii 10 ani:

1. Diego Simeone (152 de puncte)

2. Pep Guariola (144 de puncte)

3. Jurgen Klopp (105 puncte)

4. Jose Mourinho (91 de puncte)

5. Maximiliano Allegri (77 de puncte)

6. Unai Emery (70 de puncte)

7. Zinedine Zidane (59 de puncte)

8. Carlo Ancelotti (57 de puncte)

9. Mauricio Pochettino (56 de puncte)

10. Marcelo Gallardo (56 de puncte)