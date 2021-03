Ironia SUPREMA a lui Mourinho dupa ce Tottenham a atins un record incredibil in acest sezon! "Pentru o echipa foarte defensiva, atat de negativa, nu este rau!"

Tottenham Hotspur a inscris in acest sezon 105 goluri in toate competitiile, iar antrenorul portughez nu a ratat ocazia de a-i ironiza pe contestatari.

Spurs a reusit 3 victorii consecutive in Premier League si s-a apropiat la doar 2 puncte de ultimul loc care asigura prezenta in UEFA Champions League. In ultima etapa, echipa lui Jose Mourinho s-a impus cu 4-1 in fata lui Crystal Palace, iar dupa partida, portughezul a fost multumit de jocul ofensiv in echipei sale, chiar daca multi o caracterizeaza pe Spurs ca fiind o echipa defensiva.

"Nu pot controla celelalte echipe si rezultatele lor. Trebuie doar sa adunam cat mai multe puncte. Daca e posibil jucand bine, marcand goluri si pastrandu-ne poarta intacta. Refuz sa pun Europa League pe planul secund pentru ca avem o finala care ne asteapta.

Mi s-a spus ca am inscris peste 100 de goluri in acest sezon, ceea ce pentru o echipa foarte defensiva, atat de negativa, nu este rau", a declarat Jose Mourinho, citat de Football London.

Mourinho a vorbit cu admiratie si despre omul din atac, Kane, care a reusit o dubla cu Crystal Palace.

"Nu l-as schimba pentru nimeni pentru ca este un jucator fantastic. Pentru mine, e mai mult decat parteneriatul lor (cuplul de atac format din Harry Kane si Gareth Bale). Avem jucatori ofensivi foarte buni, care imi ofera optiuni meci de meci", a spus "The Special One".

Tottenham Hotspur are un golveraj de 105 - 50 in toate competitiile, iar in prezent, londonezii ocupa locul 6 in Premier League.