"Vrei sa joci aici sau sa te duci inapoi la Real si sa nu joci?!" Mourinho l-a AMENINTAT pe Bale la antrenamente, cand credea ca nu-l aude nimeni

Galezul care a jucat pentru 7 ani la Real Madrid devenise rezerva in echipa lui Zinedine Zidane, iar gesturile sale ironice din timpul meciurilor in care nu prindea nici macar un minut au devenit virale, punandu-le capac sefilor de pe Bernabeu.

Real Madrid nu l-a vandut pe Bale, insa l-a cedat, sub forma de imprumut, la Tottenham, fostul sau club, acolo unde se pregateste sub comanda lui Jose Mourinho.

Cu toate astea, cifrele lui Bale nu sunt cele asteptate de fani si antrenor, care a declarat recent ca va incerca sa scoata cea mai buna versiune a galezului. Insa, rabdarea lui Mourinho pare ca ajunge la capat. Intr-o filmare de la antrenamentele lui Spurs se aude cum Mourinho ii spune lui Bale: "Vrei sa joci aici sau sa te duci inapoi la Real si sa nu joci?!"

José Mourinho to Gareth Bale during Tottenham training: “You want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football.” #rmalive pic.twitter.com/OWgsEUnS5T