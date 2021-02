Noul pusti senzatia al fotbalului englez a debutat pentru Tottenham! "E un talent urias, un diamant" Sigur a spus Mourinho asta?!

Tottenham s-a impus in fata lui Wolfsberger, miercuri, cu 4-0, si s-a calificat in saisprezecimile Europa League.

Dupa victoria din tur, 4-1, Tottenham a inceput mansa a doua cu un avantaj linistitor. Dupa ce a deschis scorul repede, in minutul 10, prin Dele Alli, londonezii si-au marit avantajul dupa pauza, datorita lui Carlos Vinicius si Gareth Bale. Jose Mourinho i-a oferit debutul lui Dane Scarlett, in minutul 81, unul din cei mai talentati pusti ai academiei echipei. Jucatorul de doar 16 ani a contribuit decisiv la golul 4, cand a reusit o interceptie in urma careia mingea a ajuns la Carlos Vinicius, care a stabilit scorul final, 4-0.

Antrenorul nu s-a abtinut de la laude pentru tanarul jucator englez, despre are a spus ca este un 'diamant', un talent exceptional. "Este un diamant. Un talent senzational. S-a antrenat de multe ori cu noi, iar asta ii ofera o alta incredere. Are inca 16 ani, in curand va face 17 si cred ca din sezonul urmator va fi un jucator de prima echipa, datorita talentului. O sa fie un jucator fantastic si sper ca totul in jurul lui sa fie bine. Este un atacant, un numar 9, dar l-am jucat in banda, precum pe Marcus Rashford la United. Este foarte inteligent".