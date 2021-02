"Toti sunt prosti? Sa-mi zica asta jucatorii. Eu sunt prost?! Nici Mourinho n-ar face nimic aici!" Sumudica, FURIOS la finalul meciului! Ce a putut sa spuna

Marius Sumudica e suparat pe jucatorii sai dupa 0-0 cu Sivasspor!

Antrenorul roman crede ca fotbalistii sunt responsabili pentru lipsa de rezultate a lui Rizespor. Sumudica spera sa scape echipa de retrogradare si recunoaste ca momentul prin care trece e unul extrem de greu pentru el. "Nici Mourinho n-ar putea sa faca nimic aici" - a spus Sumudica la conferinta de presa de dupa jocul cu Sivasspor, in care Rize a avut un om in plus din minutul 32, fara a putea sa marcheze.

"Am avut un om mai mult decat aversarul timp de 70 de minute. Cateodata, cand ai un om in minus, te inchizi mai bine ca echipa. A fost dificil pentru noi, n-am gasit un culoar pentru a marca. Ne-am concentrat pe atac, am bagat toti jucatorii ofensivi in teren. Sunt sigur ca echipa resimte absentele lui Boldrin si Remy. Azi, nu am avut calitate pentru a marca goluri.

Vreau sa-mi intreb jucatorii un lucru. Kartal e antrenor slab, Unal Karaman e antrenor slab, Tomas e antrenor slab, Sumudica e antrenor slab. Deci toti antrenorii care vin la Rize sunt slabi? Daca Mourinho ar veni maine aici, n-ar putea sa faca nimic. Am uitat eu fotbalul? Am avut rezultate la Kayseri, la Gaziantep. Am uitat eu fotbalul aici? E o perioada dificila pentru mine.

Clubul e foarte bun, iti da sanse sa progresezi. Investeste in infrastructura. Dar uite ca nu de fiecare data asta e suficient", a spus Sumudica la conferinta de presa de dupa egalul cu Sivasspor.