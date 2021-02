Jose Mourinho e pe faras la Tottenham! "Noul Guardiola" e favorit sa ii ia locul portughezului

Jocul echipei s-a prabusit si jucatorii nu il mai considera pe acesta "The Special One".

Tottenham a pierdut sase din ultimele sapte meciuri interne si a facut doar 12 puncte in 12 partide de campionat, iar casele de pariuri il dau pe Jose Mourinho ca favorit sa fie urmatorul manager demis in Premier League. Presa britanica a scris ca atmosfera in vestiarul lui Spurs este dezagreabila, cu jucatorii plictisiti si dezamagiti de metodele de antrenament ale antrenorului portughez, caruia i se reproseaza monotonia si fixatia pentru jocul defensiv. Fotbalistii ar dori sa se intoarca la stilul de pregatire dinamic impus de Mauricio Pochettino, care a adus patru calificari consecutive in grupe si o finala de Champions League, in timp ce Mourinho ii tine cu orele pe teren pentru a repeta apararea impotriva aruncarilor de la margine si a centrarilor adversarilor.

"S-a schimbat totul, nu exista niciun plan de atac. Tactica e sa ne aparam cu toata energia si sa le aruncam mingea lui Kane si Son", a spus o sursa din vestiar pentru publicatia Athletic. Mourinho mai are contract cu Tottenham pana in iunie 2023 si are un salariu de 17.5 milioane de euro pe sezon, iar oficialii clubului cauta solutii pentru a nu-i plati pachetul complet de compensatii in cazul demiterii. Urmatoarele doua saptamani sunt cruciale pentru acesta in a-si salva scaunul, fiind obligat sa castige partidele cu Wolfsberger din Europa League si cu Burnley, Fulham si Crystal Palace din Premier League.

Favorit sa ii ia locul este considerat Julian Nagelsmann, managerul lui RB Leipzig. Acesta a fost contactat luna trecuta de Chelsea pentru a-l inlocui pe Frank Lampard, dar a declinat oferta. Germanul are doar 33 de ani, dar este considerat unul dintre cei mai buni antrenori din Europa, fiind comparat cu Pep Guardiola, dupa ce a ajuns pana in semifinala Champions League, in sezonul trecut, si ataca suprematia lui Bayern Munchen in Bundesliga, in aceasta stagiune. Stilul de joc ofensiv implementat la Hoffenheim si Leipzig l-au adus si in atentia altor cluburi europene importante, precum Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, PSG sau Juventus.

In acest moment, Tottenham ocupa locul al noualea in Premier League, la noua puncte distanta de ultima pozitie care duce in Champions League. Echipa are prima sansa la calificarea in optimile de finala ale Europa League, dupa 4-1 in tur cu austriecii de la Wolfsberger, iar castigatoarea trofeului are un loc asigurat in editia viitoare a Champions League. De asemenea, Spurs e calificata in finala Carabao Cup, unde va intalni pe Manchester City, pe Wembley, pe 25 aprilie 2021. Daca castiga aceasta cupa, Mourinho va aduce primul trofeu lui Tottenham, dupa o pauza de 13 ani, dar nici asa nu are garantia ca isi va putea pastra postul.